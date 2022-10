Vuelvo al tranvía, que lleva 12 años en confección. Hay tres patas en el banco. Los políticos/gestores, la gente y el propio tranvía, o trenvía, como gustes. Escribo, es obvio, desde la gente. Me gustaría mucho que los políticos/gestores (va dando lo mismo que sean de aquí o de allá, del PP o del PSOE, a estos efectos) oyeran a la gente. Digo que muchos callan pero lo llevan por dentro. Es cuestión de preguntarles tan sólo. La tercera pata de este banco atrabiliario, el trenvía, es un organismo solitario y vacío que con cierta periodicidad viene de Chiclana a la Isla, y después va a Cádiz o no, se queda fondeado en La Ardila. Digo que los políticos/gestores callan todo lo que pueden, la gente habla en sordina a punto de explotar, y el 'ente' pasa entre la gente, pasa sobre las vías tocando la campanilla característica. El primer mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla no ha sido suficiente para 'arreglar' lo que no hizo el gobierno de Susana Díaz. Ya andando su segundo mandato, sigue el tranvía fantasma y la gente se lo toma a cachondeo porque si se lo tomara en serio algo podría suceder en las ciudades que lo esperan, digo ese medio de transporte limpio, ecológico e infalible que nos vendieron. Por supuesto público. Es así, la gente está que echa humo, deberían saberlo. Es más, ¿lo saben? Estoy seguro de que debe haber explicaciones convincentes, argumentos y razones que los actuales responsables de este medio de transporte público del que nos dijeron tantas maravillas, no quieren esgrimir. Ni como auto defensa. Porque Zarrías ya no está, ni Susana Díaz. Ni los portavoces que nos mintieron dando fechas exactas de arranque, que no eran. Está sólo esta exasperante realidad de las pruebas infinitas, los tranvías vacíos que van y vienen, pero es todo fantasmagórico. Realmente es un proyectil que viene directo hacia nuestro ánimo, nuestro orgullo por los suelos de que hacemos las cosas bien pero sale esto, que sería en septiembre (cuando iba a ser años antes) pero media octubre y no abre las puertas en las paradas, es la tristeza precedida de una campanilla, con un conductor que se entrena. El rizo del rizo es que -me han dicho- algún trabajador se ha jubilado ya y el tranvía no ha iniciado sus viajes. Se llama surrealismo. Lo que hubiera sido una herencia es ya otra herencia de incompetencia, de mala gestión. Porque no nos dicen las razones por las que no se ha puesto en marcha el tranvía de Chiclana a Cádiz, por San Fernando. Un verdadero cachondeo la complicidad, este taparse de algunos.