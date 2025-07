La probabilidad de que usted haya llegado a su destino es cada vez menor. Si ha tomado un tren, quién sabe dónde lo han dejado tirado, a más de cuarenta grados y sin aire acondicionado, esperando a que no llegue nadie en su auxilio. Si se ha armado de valor y se ha lanzado a la aventura de tomar un vuelo, usted me dirá, porque se ha hecho realidad aquel chiste de Forges que decía que le hemos perdido el miedo al avión pero se lo hemos tomado a los aeropuertos. Y podemos decir algo parecido del tránsito por carretera, con la mitad de ellas en estado de deterioro y la peor situación de las vías desde hace cuarenta años. El transporte, colapsado. El aún Gobierno ha puesto mucho empeño en lanzar mediantes sus canales de propaganda que todos estos fenómenos están siendo producto de un boicot. Pero fíjese, cómo será la cosa de grave que ni la niegan y directamente pasan al estado de manía persecutoria y victimismo, cuando la costumbre que tienen es la de cerrar los ojos ante la realidad y decir que el día es la noche, y que si a ti te está cegando el sol es porque eres un ultraderechista peligroso incapaz de sentir las verdades nocturnas reveladas por el amado líder y su equipo. Claro que existe un boicot, y de una intensidad mayúscula: el que este Gobierno mantiene contra los españoles, deshaciendo cada cosa que toca, como un rey Midas inverso. Esta semana han estado atareados solucionando grandes problemas sociales, como el de que Felipe González haya asegurado que votará en blanco. Donde pisa el sanchismo, no vuelve a crecer la hierba. En vez de espantarse por el ramalazo de sensatez de González, ¿por qué no estuvieron trabajando en lo que deben? ¿Dónde están los responsables, los puestos a dedo para gestionar? Los transportes del siglo XXI en España se van equiparando a los del siglo XIX, que es hasta donde harán retroceder al país si les da tiempo. Y lo hacen en el momento en el que más obtienen de los impuestos de una sociedad asfixiada hasta el ahogo. ¿Dónde van esos dineros? ¿En ese transporte de euros nuestros no hay colapso? ¿Tampoco hacia Waterloo, desde donde Puigdemont desgobierna la voluntad de Sánchez? ¿Y cuál es el camino que están intentando bloquear a toda costa, por aire, por carretera, por tren? ¿El camino hacia las urnas?