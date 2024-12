Empiezan a circular frases estúpidas en los políticos que no se sabe de dónde han salido: hoja de ruta, nicho de oportunidad, líneas rojas, fake news, seudomedios, fachosfera... Y en el feminismo: hermana yo sí te creo, Juana está en mi casa, sola y borracha quiero volver a casa, empoderada, solo sí es sí, machirulo, señoro... La gente lo repite para sentirse guay, como antes decían tronco, mola y otras que hoy se ven viejunas. El mundo podémico era mucho de acuñar frases en esa idea que ahora está instalada en la política del relato, ganar el relato, como aquel libro de George Lakoff No pienses en un elefante. Una pamplina enorme era lo de “solo el pueblo salva al pueblo”, como si mañana fuésemos a asaltar el Palacio de Invierno, todo el poder para los soviets, cuando resulta que la frase es eminentemente falangista, como se ha visto. Si José Antonio viviera la hubiera incluido entre los 22 principios de Falange, o Lenin en sus 20 condiciones. Como toda esa dinámica contra las viviendas de uso turístico que empezó en Barcelona, se contagió a Málaga, que quizás tuviera su origen en Amsterdam o Lisboa y llegó a Cádiz como llegan las modas. Bastaba con que una persona dijese que la querían desahuciar para poner una vivienda turística para que de inmediato se concentraran los manifestantes de guardia en la puerta, esa gente ociosa, jubilados la mayoría, que lo mismo se manifiestan a favor de Palestina, de la sanidad pública(aunque ellos tengan un seguro médico privado), de la enseñanza pública (aunque lleven a sus niños a colegios religiosos), los varios días de la mujer que hay en el año, el 1 de Mayo o lo que sea menester. Antes iban a ver obras y ahora a manifestarse. Se reúnen siempre los mismos, viven en una burbuja en la vana idea de que son mayoría cuando en Cádiz no son más que 300, como los espartanos que lucharon contra los persas en las Termópilas. En esa cadencia autocomplaciente se ha puesto en marcha lo de “fuera turistas de nuestros barrios”, sin pensar en las miles de personas que viven del turismo en Cádiz, o las viviendas vacías que hay. Lo que me llama la atención es el concepto “nuestros barrios”. ¿Nuestros de quién?¿qué son los barrios, los que antes estaban al otro lado de la vía del tren? ¿Bahía Blanca es un barrio?¿es de ellos o de quién? Digo yo que “nuestros barrios” serán de todos, primero de los que viven allí, aunque no se manifiesten porque prefieran hacer otra cosa o no estén de acuerdo con la pancarta y el megáfono. Por cierto, mucho mejor lo de “nuestros barrios” y demás si va una batucada, acompañamiento musical para radicales como la banda del Rosario lo es para los capillas de derechas, valga la redundancia. Hacen falta nuevos guionistas.