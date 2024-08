Ha nacido en Cádiz una nueva pareja artística. Anunciada la retirada de Andy y Lucas, solo quedaba Antonio Reguera y Agustina, si exceptuamos el mundo del Carnaval con Subiela y Carli, Julio y Antonio, los voxeros de El Último Tramo son una tropa, así que no cuentan, siguen con nosotros Vizcaíno y Contreras. Se separaron Dani y Lola, se fueron Barcia y Albita, ya no están operativos Irene y Juanra. Así que la pareja de moda son Blanca y Bruno, capaces de montar una performance con cualquier cosa. Les das una latilla y organizan un partido de fútbol si hace falta. En sentido literal se montaron un castillo de naipes ( House of cards) que ríanse ustedes del señor y la señora Underwood. Abrieron San Sebastián para un mes nada más y con tal motivo montaron una fiesta animados por Animarte, valga la redundancia. Allí estaban B&B recibiendo en la puerta como aquel antiguo programa de TVE La casa de los Martínez: recibían al personal como el que ha invitado a te y pastas en su casa, solo que sin una mísera croquetada. El principal defecto de la reapertura del Castillo es que no hay un chiringuito donde tomarse un tinto de verano. Estos de B&B no deben ser de Cadi Cadi, ¿dónde se ha visto una fiesta sin cerveza y papas fritas, por lo menos? Sobre todo porque el Castillo se ha tirado ocho años cerrado. Montaron otro espectáculo, The Show must go on, para reabrir un tramo de 100 metros de paseo detrás del Colegio del Campo, que se ha tirado cuatro años a la espera. Allí andaban B&B cortando la cinta y dándose un piquito que ríanse ustedes de Rubiales y Jenny. Antonio Sanz resolvió en meses los problemas generados por un temporal en 2015, el “Gobierno de coalición progresista” ha tardado cuatro años. Encima se abría al tránsito, se cerraba, se volvía a abrir, según qué técnico hiciera acto de presencia. Cuatro años de espera, la gestión no es para tirar cohetes. Por si fuera poco el Ayuntamiento no se gasta ni un euro en las murallas de su propiedad, lo cual no le impide apuntarse al espectáculo de la Subdelegación del Gobierno. No sé muy bien si es que Blanca Flores quiere ser candidata a la Alcaldía de Cádiz o quiere que Bruno García gane las siguientes elecciones, o las dos cosas. Le organiza un sarao detrás de otro en el tiempo que le deja libre su agitada vida social, llena de saraos de todo tipo, ferias, fiestas, carreras de motos, de caballos o de bicicletas, con su fotógrafo pagado por España, en eso como Bruno, para qué nos vamos a engañar. No es de extrañar que se tarde tanto en arreglar la muralla si la subdelegada está tan ocupada. Desde aquí os lo digo: no trabajéis tanto por Cádiz , que no hace falta. Y si tenéis un rato, arreglad toda la muralla de una vez, que eso sí hace falta.