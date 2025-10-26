El alcalde de Vejer protesta

No es habitual ver a un alcalde protestando en un pleno de la Diputación. En las escasas ocasiones que eso ha sucedido ha sido en apoyo de algunos colectivos. Por eso ha extrañado la reacción esta semana del alcalde de Vejer, Antonio González Mellado (PSOE), haciéndose notar junto a sus concejales y enseñando unos carteles en el último pleno provincial. Sus reivindicaciones tendría que hacerlas a través de los diputados provinciales de su partido y no con esos numeritos.