El alcalde de Vejer protesta

NOTAS AL MARGEN
David Fernández
Las crisis sanitarias no se solucionan desde el estómago
El catalejo
No es habitual ver a un alcalde protestando en un pleno de la Diputación. En las escasas ocasiones que eso ha sucedido ha sido en apoyo de algunos colectivos. Por eso ha extrañado la reacción esta semana del alcalde de Vejer, Antonio González Mellado (PSOE), haciéndose notar junto a sus concejales y enseñando unos carteles en el último pleno provincial. Sus reivindicaciones tendría que hacerlas a través de los diputados provinciales de su partido y no con esos numeritos.
También te puede interesar
NOTAS AL MARGEN
David Fernández
Las crisis sanitarias no se solucionan desde el estómago
Postdata
Rafael Padilla
Todólogos profesionales
Gafas de cerca
Tacho Rufino
Por el dinero no te preocupes, que dinero no hay
Su propio afán
Enrique García-Máiquez
Familia y otros animales
Lo último