Adult only

Algunos se sorprendieron porque días pasados atracó en el puerto de Cádiz un crucero para mayores de 18 años. Yo lo comprendo: pagar por un crucero para que una horda de niños maleducados te fastidien el viaje es un despropósito. Para tirarse por la borda y nadar hasta encontrar una isla desierta donde haya tranquilidad. Digo más: creo que en los cruceros, por defecto, no deberían ir menores, salvo aquellos anunciados para ello. Así los adultos podrían contratar estos viajes sin riesgo. No he ido jamás a un crucero , pero sí me he tenido que ir de un hotel por la brasa que daban los niños en una fiesta infantil hasta altas horas de la madrugada. Creo que debería aplicarse la misma norma a los hoteles, igual que los hay gay friendly o pet friendly , deberían avisarse los hoteles donde se admiten niños, para que los adultos que no queremos soportar niños sepamos a qué atenernos, no lo descubramos sobre la marcha como en aquel hotel del que escapé. Puestos a pedir incluiría a los bares y restaurantes en cuyas instalaciones campan a sus anchas perros y niños, molestando al personal mientras los padres están de amena cháchara o se empujan unos cuantos vasos para relajarse de la ardua jornada. Los niños son para los padres y las mascotas para los dueños. Algo tan simple y tan fácil de entender parece que les resbala a los padres de hoy , que no saben educar a sus hijos, lo dejan a los maestros y a las diferentes pantallas que les permiten desde la más tierna infancia para que no molesten . Estamos creando una generación de maleducados adictos al móvil y las tabletas , suministrados como somníferos por quienes tienen la responsabilidad de educarlos. Si yo llegaba a mi casa y le decía a mi padre que un profesor me tenía manía, era capaz de acoplarme un par de hostias bien dadas o, en todo caso, ponerse del lado del profesor. Ahora van los papás y las mamás a protestar al colegio porque maltratan a sus pobres niños, con amenazas de llevar el asunto a la inspección educativa. Con lo que se le resta toda autoridad al profesor. Los maleducados niños se suben a las barbas del vecino de mesa, de habitación o de lo que sea porque cuentan con el apoyo de papá y mamá, que en el fondo no quieren que les molesten a ellos. Tuvieron hijos (dos por lo menos) porque era lo que hacía todo el mundo. Antes se casaban por la Iglesia, aunque llevaran años viviendo juntos, ahora solo una de cada cinco bodas pasa por vicaría, para desespero de Don Rafaé y sus curas. Hasta los muy capillitas y voxeros, valga la redundancia, son capaces de vivir en pecado sin recibir amonestación del Obispado o la Junta de Cofradías ni pesar de conciencia, así de disoluta se ha vuelto la sociedad. Herodes, vuelve, es urgente.