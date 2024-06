Hace tiempo que escuché decir la expresión sevillanía con la que los propios sevillanos señalaban lo que según quien lo decía representaba la categoría excepcional de los naturales de esta ciudad, una especie de seres superiores que se reconocían por ser del Betis o del Sevilla, de manera indistinta, fervientes hermanos de alguna cofradía y con caseta propia. La indumentaria de la sevillanía sería: el pelo con gomina peinado con la puerta de una jaula, chaqueta, camisa con gemelos de oro, la insignia de la hermandad en la solapa y un pasador para dejar en la corbata el típico buche de paloma. Ellos piensan que eso es elegante y refleja una manera de estar en el mundo. Cuestión de opiniones, porque a mí me parece rancio, como sacados de alguna caricatura.

Lo peor es que los sevillanos extienden sus pamplinas por el mundo y ahora he podido escuchar la expresión gaditanía, lo que no sé qué significa, la verdad. Supongo que quien lo dice pretende señalar una forma de actuar educada y elegante, pero es una suposición. Hubo un tiempo que se decía gadita a aquellos fanáticos de las Tres Ces del Cádiz Profdundo, los que eran cofrades, carnavaleros y cadistas. Pero tengo para mí que en esta ocasión quienes han puesto en circulación la expresión se refieren a otra cosa. Igual piensan ellos que ponerse una guayabera es síntoma de gaditanismo, por mucho que esa prenda en Cádiz la usaban los barberos y los vendedores de marisco, y que en Cádiz le decían seriana, como en Sevilla le llamaban cubana. Al final una camisa con los faldones por fuera no representa nada, ni siquiera adquiere la categoría de moda. Igual para los defensores de la supuesta gaditanía la forma de vestir refleja una manera de ser.

Nuestros abuelos iban a la playa con chaqueta y canotier y para salir a pasear por la calle Ancha se ponían sus mejores galas. Ahora por esta calle “donde corría la opinión pública española” en la época de Las Cortes, a decir de Benito Pérez Galdós, la gente va en bañador, en calzonas, con camiseta (incluso la del Cádiz, valga la redundancia, aunque ahora que el equipo ha bajado el fanatismo también se habrá atenuado). La calle Ancha ya no es lo que era porque la ciudad ya no es la misma.

El pijerío se fue a Vistahermosa, la clase media aspiracional al Náutico o al Novo y el resto anda cada uno en sus cosas. Así que sería de gran ayuda que los que han acuñado el nuevo término nos expliquen su significado, ya que Pedro Payán no va a sacar una nueva edición y no está previsto otro Congreso de la Lengua para poner lonas en los balcones y carteles en los comercios. “Ole, ahí está el tío, con ese culito de panadero”, que cantaba la chirigota del Selu ‘El que vale, vale’.