España es el tercer país con la esperanza de vida más alta del planeta, únicamente por detrás de Suiza y Japón. 83,1 años viven los españoles de media. Esa esperanza de vida en Cádiz varía por barrios. Según algunos estudios, en las zonas más favorecidas económicamente puede vivirse hasta diez años más que en otras como La Viña o Santa María. No es un dato baladí. Ahora que el Ayuntamiento quiere que todas las áreas municipales se involucren en la mejora de las condiciones de vida no estaría de más que la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materias tan importantes como Sanidad o Vivienda, pusiera de su parte y la ciudad no se viera marginada. Hay proyectos, como el de un nuevo hospital, que no pueden caer en saco roto por mucho que el color político de las administraciones sea diferente. Vamos a vivir más, pero vamos a vivir mejor, que es igual de importante.