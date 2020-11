Elogio de las leyes malas

Nos rasgamos las vestiduras porque el PSOE haya concedido a ERC la supresión del castellano como la lengua española vehicular en la enseñanza por un puñado de votos provisionales. Me parece estupendamente bien que nos rasguemos las vestiduras, porque yo, tan tardón, siempre he sido un firme partidario del "más vale tarde que nunca" por la cuenta que me trae; pero la realidad es que el castellano hace mucho tiempo que no era lengua vehicular en Cataluña aunque lo pidieran los padres y ninguno de los gobiernos que han pasado por La Moncloa ha puesto pie en pared y manos a la obra para que la Alta Inspección de Educación hiciese cumplir la ley (quizá se llama así por todo lo que pasa por alto) ni la Fiscalía.

Teníamos una situación injusta e ilegal, y ahora vamos a tener una situación injusta, pero legal. ¿Hemos ido a peor? Bueno, si nos rasgamos la camisa y hasta el neo PP de centro se solivianta un poco y cala la distorsión de un Estado casi fallido que no puede garantizar ni el derecho de sus ciudadanos a escolarizarse en su lengua materna, aunque esta sea la oficial del Estado según la Constitución, si todo eso cala, algo sí hemos ganado. Será más fácil luchar contra una ley que va de frente, negro sobre blanco, que contra un statu quo y unos hábitos establecidos que era mejor no tocar para no molestar ni despertar conciencias, etc. Una ley se discute mejor en los medios, se lleva con más garbo a los tribunales y al Constitucional, se expone con peso en los organismos internacionales y se deroga en un parlamento.

"No a las cesiones al independentismo de nuestra lengua común!! [sic]", ha clamado en Twitter la famosa diputada gallega del PP Ana Vázquez, a lo que Francisco FJ Tarrío le ha contestado: "Hay que tener muy poca vergüenza para ser diputada del PP de Galicia y decir esto mientas en Galicia mis hijos no pueden estudiar en español las asignaturas troncales en Primaria y donde se prohíbe la oficialidad de los topónimos en español, entre otras cosas". O a lo mejor se ha caído del caballo.

Nada más que por este fogonazo de verdad casi ya me ha compensado la ley Celáa, aunque yo soy muy fácil de contentar. También podría sumar la posición de Cs que apoya los presupuestos tragándose esto que sirve para sacar esos mismos presupuestos A los más exigentes, sin embargo, que les consuele que peor no podíamos estar y que ahora, al menos, nos hemos enterado todos.