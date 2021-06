El Consejo de Hermandades de Cádiz, el más antiguo de España

Sin duda, D. Cayetano del Toro y Quartiellers (1842-1915), quien ostentara el cargo de alcalde y presidente de la Diputación de Cádiz, fue un adelantado a su tiempo, un auténtico visionario en aquello de fomentar el turismo en pro de su ciudad.

De esta forma, y velando siempre por los intereses de Cádiz, el “Padre del pueblo”, debido a sus inquietudes culturales, además de fundar diferentes hermandades y ser prioste de corporaciones como Buena Muerte, Ecce–Homo o Nazareno y protector vitalicio de Santo Entierro, con el fin de promover la Semana Santa gaditana y procurar que las cofradías realizasen sus cultos externos lleva a cabo la fundación de lo que hoy es el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

No olvidemos que Del Toro, de gran capacidad intelectual, perseguía con sus propuestas potenciar y poner en valor la ciudad. Para ello, tuvo que agudizar su ingenio y realizar actividades que generasen beneficios económicos a la población. Uno de los colectivos en los que vio un nicho de mercado fue el de las hermandades y, como no, su Semana Santa.

Entre las acciones encaminadas a recaudar fondos para que las cofradías se organizasen y así poder sacar las procesiones a la calle, además de cubrir muchas necesidades de su propio bolsillo, Del Toro apuesta por las rifas de enseres. Así, en acta del 5 de noviembre de 1891 de la Hermandad del Santo Entierro, consta la petición por parte de la “Comisión de Procesiones” de llevar a cabo una rifa. La cofradía crea un grupo de trabajo que denomina “Comisión de vecinos” para tal gestión, que no es otra que la de hacerse con objetos que las familias pudientes donaban para el sorteo, cediendo “una cubertería de plata y un cucharón del mismo material”.

Independientemente de pedir objetos para la rifa, solicitaba también la colaboración de los hermanos para que se implicasen como voluntarios en, al parecer, turnos que se hacían para estar al frente del sorteo, pues en acta del día 22 de noviembre se refleja: “Manifiesta el expresado Sr. Prioste que para el mejor éxito de la rifa, le suplica la Comisión de Procesiones, una Comisión de esta Junta para su representación, nombrando Hortal Pozuelo Estrada Muñoz y Amigueti los que alternarán unas noches unos y otros por ser algo molesto para algunos Sres. y al mismo tiempo por mucha duración”.

De la correspondencia que guarda en su archivo la Hermandad de Ecce–Homo, con fecha 13 de noviembre del año 1891, existe una carta redactada de puño y letra de D. Cayetano, en la que se dirige al prioste de esa cofradía apareciendo un membrete escrito a mano en el que consta lo siguiente: “Junta Organizadora de procesiones para la Semana Santa”. Su contenido es precisamente el de petición de objetos que puedan ser útiles para la rifa en la próxima feria. Esta misiva está firmada por él como presidente, y por el secretario, su fiel amigo y concejal del Ayuntamiento, José María de Lemos.

Posteriormente, el 18 de diciembre del mismo año, nos encontramos con otra carta dirigida a la misma hermandad en la que D. Cayetano da las gracias por su contribución a la rifa. En este caso, se observa que tal oficio está redactado a máquina y posee membrete de imprenta, lo que nos habla de una consolidación de esta institución.

La existencia del organismo en 1891, el cual ha tenido varias denominaciones a lo largo de su historia, queda confirmada además, sin lugar a dudas, por las anotaciones que constan en el libro de registro de entrada de correspondencia del Ayuntamiento en el citado año, en el que con fecha del 18 de noviembre se dice: “Oficio de la Junta Organizadora de Procesiones para la Semana Santa, pidiendo que la Corporación se sirva donar un objeto cualquiera para la rifa que habrá de celebrarse el día 8 del inmediato mes”.

De fecha 14 de diciembre aparece otra anotación de registro: “Oficio de la Junta Administrativa de Procesiones, dando las gracias por el regalo hecho por el municipio”. No tenemos constancia de lo cedido por parte del Ayuntamiento por no conservarse los oficios y no figurar en las Actas Capitulares.

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, con sus 130 años de vida, gracias a las hermandades que lo conforman y a cuantos han pasado por él, dedicando su tiempo y esfuerzo, es hoy un organismo arraigado en la sociedad gaditana, que lucha, al igual que en sus comienzos, para que su Semana Santa luzca con esplendor para orgullo de todos los gaditanos. Para ello, dicho Consejo se halla inmerso en la actualidad en la tramitación necesaria para conseguir el título de Interés Turístico de nuestra Semana Mayor.

Hoy, y tras un minucioso trabajo de investigación, podemos decir que nuestro Consejo Local de Hermandades y Cofradías no solamente es el más antiguo de Andalucía sino de toda España, siguiéndole la Junta Pro Semana Santa de Zamora, que data de 1897.

Agradecer desde aquí la colaboración desestimada de Mayte Huguet y Ángel Guisado en la búsqueda de la documentación necesaria para poder acreditar la fundación de nuestro Consejo, así como al Archivo Histórico Municipal y a las hermandades de Columna, Ecce–Homo, Piedad y Santo Entierro, por haber puesto a nuestra disposición sus archivos.