Cádiz no es Baden-Baden

Sigo con el análisis de las singularidades del tráfico gaditano. Una de ellas es la tendencia que tiene Martín Vila a llenar el casco antiguo de badenes, que no hacen falta para nada, sólo para estorbar, y afear el paisaje urbano. Sorprende que algunos colectivos ecologistas (la mayoría afines a Unidas Podemos) hayan apoyado la badenización de Cádiz, más en concreto de la Alameda. En vez de criticar el mamarracho de carril que allí han construido sus colegas; en vez de pedir que se reforme sin alterar el paisaje y sin eliminar la acera para los peatones. Pero, bueno, con eso ya se contaba. En cuanto a la mortalidad que iban a reducir con los badenes, tampoco hay allí tres o cuatro víctimas todas las semanas. Se habla de la Alameda, que no es el circuito de Montecarlo en los días del Gran Premio de Mónaco. Pero tampoco Cádiz es Baden-Baden.

Baden-Baden es una ciudad alemana, que está en la zona de la Selva Negra. Algunos pensarán: pues Cádiz se podría hermanar con Baden-Baden. Pues no; ni aunque hiciera las gestiones Hans Josef Artz, el alemán más gaditano. Porque Baden-Baden es una ciudad de las que fastidiaría a un anticapitalista. Ha sido un refugio de la burguesía europea, al tener balnearios (en uso, no como el de la Palma), además de uno de los casinos más lujosos del mundo (que no es como las apuestas con sede en Gibraltar). Y, por si fuera poco, un palacio nuevo (con sus aristócratas, que no lo dejan visitar) y un palacio viejo (que está en ruinas y pertenece a los margraves o marqueses de Baden). En fin, son de lo más burgueses.

Convertir a Cádiz en Badén-badén es una barbaridad. Los de la Alameda se van a suprimir, tras rectificarse la Junta a sí misma. ¿Y qué me dicen del badén tipo Galibier de San Antonio? ¿Allí también iban a reducir la mortalidad de los atropellos? ¿San Antonio es otro circuito? Para circuitos ya tenemos el de Jerez con Marc Márquez. En San Antonio, optaron pore rebajarlo, tras las quejas de los conductores-escaladores.

Por otra parte, puestos a badenizar la ciudad, serían más útiles en la zona de Extramuros. La vía más peligrosa y accidentada de Cádiz siempre ha sido la carretera industrial o de los Astilleros, sobre todo en las madrugadas de los sábados a los domingos. Pero incluso para casos de tajás y cegueras, resultan mucho más útiles los búhobuses nocturnos que los badenes. Así que lo mejor sería dejar la Alameda, San Antonio y el centro de Cádiz como estaban. El gaditano siempre supo circular, sin que le convirtieran su ciudad en Badén-badén.