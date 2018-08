Sin vocación no existe profesión

Posiblemente las personas de mi edad podamos encajar mejor el destino de la vida, pero cuando se es joven nos dejamos influir excesivamente por informaciones sin contrastar, procedentes de amistades, familiares, compañeros e incluso padres, que creyendo en esas noticias aparentemente viables para todos optan por un camino muy equivocado y que muchas veces es el peor de todos en la elección de una profesión, que a la larga no les sirve para nada ni les servirá.

Las aparentes profesiones del futuro son muchas veces un mito; muchos acuden a ellas como una fuente inagotable de ese horizonte vacío y luego se ven apresados en ella, siendo tarde para salirse.

Hoy prima la cultura del mínimo esfuerzo, donde el único fin es ganar dinero sin saber que nadie regala nada y por eso llevar a cabo unos estudios que luego deben culminar en una profesión, o se hace con vocación o termina en papel mojado. Los jóvenes de hoy salen bien preparados para un futuro de los centros educativos, pero por no haber escogido una profesión vocacional tienen mayor dificultad para colocarse y en resumen, se acompañan generalmente de mayores períodos de desempleo, lo que demuestra que no son las carreras las que tienen salida, son las personas.

Es la pregunta que muchos se hacen al terminar: ¿para qué sirven estos estudios? Todo ello, porque durante el período en el que los cursaban no se pararon a preguntar y a conocer qué le pedía la sociedad con sus conocimientos, o lo que es peor, pese a tener una formación profesional que cursar no la escogieron porque no estaba bien vista. En España la titulitis sigue siendo una tarjeta de visita de mayor prestigio, pero en decenas de casos son parados permanentes y sólo les sirve el título para aparentar una categoría que en la realidad no se tiene. Por eso en España, donde el prestigio social es lo más importante, el 24% de los estudiantes disponen de cualificación media, primordialmente la formación profesional, ante un 47% comunitario, cuando las previsiones apuntan que en 2020 el 50% de los puestos de trabajo serán de este nivel medio. Por tanto, deberíamos transmitir desde nuestros nichos de experiencia profesional cómo hay que decantarse por unos estudios u otros, debiendo las universidades tener un mayor contacto y realismo con los colegios profesionales que con sus experimentados colegiados ofrezcan y practiquen con los alumnos futuros, la realidad del mercado laboral y los factores esenciales para que esos estudios no sean un fracaso y luego la insatisfacción sea la moneda de cambio de muchos miles de jóvenes, como viene ocurriendo hoy.

Estamos en un momento donde no solo hace falta estudiar y sacar buenas calificaciones, pues ello se verifica en la vida laboral de las personas y en su curriculum, sino que hace falta además ser capaz y ser competente; que es una cosa muy distinta, no olvidando movilizar conocimientos, habilidades y actitudes (componentes de la competencia), saber ser y saber estar, que son componentes de un buen profesional y que te marcaran para toda la vida.

En resumen, la mejor herramienta es conocer bien lo que se estudia, huyendo de recetas mágicas, pues éstas caducan como las medicinas y lo principal es saber estar bien orientado para así tomar decisiones que nos hagan llegar a una meta deseada y que llene a las personas de éxitos en lugar de fracasos.

Como presidente de una corporación colegiada hago una llamada de atención para que quienes inicien el próximo curso académico sepan qué es lo que verdaderamente les conviene y les hará profesionales y así inicien un camino donde culminen sus carreras universitarias con total éxito, pues para ello nos ofrecemos quienes ya tenemos una experiencia y lo vamos explicando como materias prácticas en las facultades donde nuestra carrera pertenece. Es decir, que se hace de vital importancia la vocación de lo que se elige y el asesoramiento de quienes la ejercen, ya que de lo contrario estarán inmersos en esa titulitis que, a lo mejor, solo sirve para puntuar en unas oposiciones, sin que sea la base para el desarrollo de la persona en su amplio aspecto de la vida profesional. Esto quiero dejarlo patente porque, precisamente, nuestra Facultad de Ciencias del Trabajo hace varios años que cuenta con nuestro colectivo profesional para llevar a cabo la orientación practica de los futuros profesionales, cosa que es de agradecer y por lo que desde esta tribuna los felicito.