El 5 de enero de 2023 nos abandonó don Vicente Zaragoza Casamayor, benidormense de nacimiento y barbateño de acogimiento. Capitán de muchas Almadrabas, sobre todo de la de Barbate. Una gran pérdida la del último arráez de Benidorm.

Un día de mayo de 1988 llegué a Barbate. Mi paisano Pepe Herculito, en el real de la almadraba me presentó a don Vicente, el Capitán, para pedirle permiso para ir a la mar y dijo que sí. Embarcamos hacia el cuadro y me trasbordaron a la testa, el mejor sitio para ver una levantá. Observé todas las maniobras. No hubo levantá, se había pasado el pescado. Desabozaron los barcos y de vuelta. Un vetusto marinero de Lepe me dice: “Quillo, por nada del mundo te pierdas la levantá de mañana”. El 20 de mayo de 1988, don Vicente capturó la friolera cantidad de 1.023 atunes de derecho.

Al día siguiente la sacada entra en el cuadro, se sitúa en el mojarcio, se izan las colinas, se sitúa la testa, el barco de fuera y el barco de tierra. Los atajos empiezan a barrer el cuadro: cámara, buche, bordonal y copo. El pescado pasa por la quilla de la sacada y se escucha “iza”.

Los marineros de la sacá suben las colinas por la puerta del mojarcio, la puerta sotana y la red del copo. La unión de esas puertas, truco, es donde se encuentran las redes. El capitán Vicente Zaragoza años después me dijo que trucar es levantar hasta coger la red del copo. Vicente está en la sacada moviéndose de un sitio para otro, pendiente a todo porque el capitán es el responsable, hace y deshace. Él observó por el aguaje que formaba el pescado que había más de 1.000 atunes y no “sangró”. Sangrar es soltar pescado cuando no se quiere coger todo.

Los cuatro barcos forman un rectángulo y se jala desde la sacá; la primera red del copo es la safina clara, después safina espesa y por último una muy densa, la matador. Los atunes se quedan sin agua; sus aletas forman una espuma blanquísima, se acercan a la borda de los barcos, los copejadores pinchan los atunes con los bicheros, y subirlos abordo. Los acercan y cuando están al lado de la borda golpean el oído, duele tanto que se impulsa con su aleta caudal, con esa energía cinética y potencial los copejadores los introducen casi sin esfuerzo en la cubierta de la sacá.

Así unos tras otros hasta 1.023 Thunnus thynnus. El capitán incentiva a los marineros tirando la gorra. Ese día tiró la gorra tres veces.

Al mediodía estaban todos los barcos llenos dirigiéndose hacia puerto.

Vicente me definió todas estas palabras almadraberas: mojarcio, cruz de Caravaca, ato de tierra, ato de fuera, canto de fuera, canto de tierra, contraatos, bocas, palmatorre, cuadrillo, legítima, contralegítima, rabera de tierra, rabera de fuera, bichero, lengua de bichero, amarras, perros, cuadro con su cámara, buche, bordonal y copo, endiches, truco, tomar el agua a la almadraba, etc.

Vicente Zaragoza cuando se superaba la cifra de 1.000 atunes repartía dos o tres atunes para los almadraberos.

Don Vicente tenía una memoria impresionante, basada en las historias de los mayores. Yo lo visitaba y nos esperaba frente a una plaza con un ancla que él trajo de las Armazaos del Algarve portugués y después de una charla íbamos al Campero y todo el mundo se pasaba a saludar a don Vicente.

Seguro que estará en el infinito azul con su padre José Zaragoza Orts (Roi Candelaria). Trabajó desde 1941 hasta 2004. Tenía acceso a cualquier parte del atún, morrillo, mormo, contramormo, facera, paladar, galete, ojo, parpetana, plato, descargado, solomillo, espineta negra, cola negra, pellejito negro, sangacho, barriga, tarantelo , descargamento , cola blanca, pellejito blanco, espinetas blanca, espinetas negras, armónica , médula, carrasquiña, churumbel, ossobuco , callo cordón, corazón, hueva macho, hueva granos, buche, tripas hasta filosa y siempre las orejas.

En Isla Cristina se celebra Arráez y Sotarráez, Encuentro de Capitanes de Almadraba. Todos los años se reúnen capitanes de almadrabas y expertos mundiales en el conocimiento del atún rojo y de las almadrabas. Vicente Zaragoza participó en 2006 y en 2023 en las jornadas dedicadas a los arraeces de levante, haciéndole un merecido homenaje como El último Arráez de Benidorm. Y nuevamente nuestro capitán volvió a mostrar su magisterio sobre el arte de la almadraba.

Por mucho. Don Vicente Zaragoza Casamayor. Grande. Hasta siempre amigo