Los retratos

Un detalle. Pudo haber sido antes, incluso podría haber sido después, el año que viene, el otro. Pero no, la alcaldesa ha reunido a los alcaldes de la Democracia y los ha puesto en óleos. No he ido a verlos pero ardo en deseos. No sé si ha sido la línea de continuidad con los alcaldes republicanos (1931-1936) y los monárquicos desde la fundación de la ciudad. Interesante e instructivo sería una galería con todos los alcaldes de San Fernando. No sé si los del período que ahora se pretende borrar de todas las historias también están incluidos, son visibles. García-Raéz estuvo 20 años, nada menos. Y hubo algunos otros que fueron estimados por los vecinos, como José Ramón Corona, una bellísima persona, cañaílla completo, pintor, médico… Y Rafael Barceló Gasset, otra persona bondadosa y educada. No fue una época fácil el período 1936-1975, pero será difícil borrarlo de nuestra historia, porque tuvo existencia, ya lo creo. El Diario traía una foto de algunos de los alcaldes, con Patricia Cavada, que los había convocado. Y familiares de algunos que fallecieron, como Fernando Rodríguez Viaña, el primer alcalde de la Democracia, y Avelino Arias Soto. Digo que Antonio Moreno Olmedo, Manuel de Bernardo Foncubierta y José Loaiza acudieron al remozado y bellísimo palacio municipal para ver sus efigies para la historia. Son casi medio siglo de poder político local en esos cinco nombres, con una historia singular en muchos de estos casos. Pero ni se me ocurre el juicio severo ni el ditirambo, que lo hagan otros. Los he conocido a todos, he tenido con ellos una relación en algunos casos intensa, a Antonio Moreno lo considero un buen amigo, por ejemplo; Rodríguez Viaña era el hijo de don Sinforiano, que tenía un local comercial muy cerca de mi casa de mis padres. Lo había visto siempre y fue uno más de los que saltaron del sindicalismo obrero a los despachos de alcaldes, cuando los alcaldes no tenía ni sueldo. Para sorpresa de muchos, Avelino Arias fue elegido alcalde tras la dimisión de Rodríguez Viaña y empezó otro tiempo político en la ciudad. Era hombre tan cercano como desconfiado (gallego ejerciente siempre). Fueron tiempos raros esos años de pujanza andalucistas, sobre todo desde Antonio Moreno, cuyo liderazgo vino de un gran cariño de la gente, pues era en extremo cercano, popular de verdad. Un día nos enteramos que se iba de la Política y lo sustituía de Bernardo, alcalde con mucha ideología nacionalista dentro. Diversas circunstancias propiciaron la llegada del primer alcalde del PP, que duró sólo un mandato pues la socialista Patricia Cavada logró armar una mayoría que hizo posible que una mujer fuera alcaldesa por primera vez en la historia, y además del partido socialista. Sigue y con ganas de revalidar. Es la que ha convocado a los alcaldes de la Democracia, cuyos retratos ha ordenado se expongan en el Ayuntamiento. La vida sigue.