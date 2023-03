España es un país que siempre está en campaña electoral. Todavía no se han guardado las papeletas de las votaciones y ya los partidos empiezan a planificar las siguientes. A veces por no reconocer su propia derrota y otras por negar la victoria del contrario, como le sucede al Partido Popular que todavía no ha digerido la legítima victoria del presidente Sánchez. En definitiva, que en nuestro país todo se juega a la carta de las elecciones. La visión de estadista ya queda muy lejos en la política española. Pero de campaña electoral va la cosa y cuando la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, anunció la compra de los Polvorines de Fadricas, quizás todos los isleños pensaron "bueno estamos en campaña". Los partidos de la oposición, en permanente campaña, enseguida se tiraron a desmentir esta operación. El Partido Popular incluso con documentos de una pregunta de su diputada chiclanera al Ministerio de Defensa que decía, según ellos, que de la compra no se sabía nada. Los demás partidos, pues más de los mismo. Todos salieron a desmentir a la alcaldesa, o por decirlo más claro, salieron a decir que la alcaldesa mentía. Todo legítimo en el juego político, pero menos ético porque para desmentir una declaración hay que contar con pruebas. Pero en España el estado de derecho hace tiempo que ya no demuestra seriedad. Pero yo creo que hay momentos y circunstancias en la que la oposición están mejor calladitos. Porque fíjense el recorrido que llevan los polvorines. Adquirido en un primer momento por los andalucistas, se perdieron entre acciones legales de propietarios, de proyectos, de estudios, de una serie de cosas para que al final no se hiciera nada. Después se llegó a un convenio entre las administraciones, propietarios y Ayuntamiento. Pues bien más de los mismo, pasó el tiempo sin nada y estando de alcalde el Sr. Loaiza, del PP, este convenio caducó y volvimos a ver las vallas de Defensa en una de las mejores zonas de la ciudad. Por lo tanto, a qué jugamos. Con todo esto hay que comprender, pero no entender, el enfado de la oposición isleña ante la operación que la alcaldesa Patricia Cavada ha realizado ante el ministerio de Defensa. El anuncio del pago de algo más de 400.000 euros por parte de la administración local, aparta del debate toda enmienda a la totalidad que se ha pretendido hacer. La alcaldesa no ha mentido, los demás no sabemos si ha sido mala fe o no tenían la información que han pretendido tener. Pero lo mejor de todo esto es que por fin la ciudad va a poder contar con unos terrenos privilegiados en una zona privilegiada de la ciudad. Es un encanto pasear por el borde litoral de estos terrenos, belleza, colorido, olores e historia, mucha historia, escondida entre sus edificaciones y su vegetación. Ojalá que la intervención urbanística en estos terrenos toque al aislado e histórico Puente Ureña. Se podrá argumentar que esto es electoralista, que se anuncia en campaña, todo lo que se quiera, pero no se puede desmentir que esta grandísima operación del gobierno municipal, con este pago, es ya una realidad.