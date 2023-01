Dice el refrán que "a perro flaco, todo son pulgas", y el Cádiz es el perro… le queda por rascarse tela esta temporada. Ante el Elche se volvió a ver al Cádiz que no aparece cuando se le requiere, al Cádiz que no aprovecha las oportunidades que le ponen por delante. Y la gente se pregunta: ¿si no se aprovechan estos partidos, con el rival más flojo de la liga y pudiendo ascender cinco puestos en la clasificación, cuando lo va a hacer? Posiblemente el Cádiz sea ese equipo abonado a la épica, al curroromerismo de fallar cuando más fácil se tiene y triunfar cuando peor pinta. Pero eso no siempre va a funcionar. Y o el equipo se pone las pilas en serio, que cada vez queda menos tiempo, o nos hundimos.

Pero por si fuera poco con lo nuestro, encima vienen de fuera a joderla. Esto que voy a decir no es por el fallo de árbitros y VAR ante el Elche, de que ya hablaremos, pero el VAR es la mayor porquería, la mayor desgracia, que le ha pasado al fútbol en los últimos 100 años. Antes, cuando un arbitro se comía un penalti con papas, o un gol en fuera de juego, te ibas para casa jodido porque lo había visto todo el estadio menos el árbitro. Ahora, con un gol como el del otro día, si no se ha visto es porque no se quiere ver, o al menos eso es lo que parece. Porque no cabe otra explicación, con tres árbitros, un cuarto árbitro y con cinco tíos en la sala VAR. Y oiga, que podría ser que todos lo viéramos claro pero la tecnología lo niegue. Pero no. Si ya hay disculpas del árbitro y del Comité Técnico de Árbitros al club, es que ha habido cagada, y de la gorda.

Pero no pasa nada. Se protesta oficialmente (que hace bien el club) y a lo máximo que se va a llegar es a inhabilitar a los culpables durante un tiempo. Pero por mí, como si el castigo es mandarlos con el tipo de la chirigota "Los 15 en la Piera" a Siberia, que eso no nos va a devolver los dos puntos que teníamos, al menos hasta el minuto 81.

Lo dicho, el VAR es una reverenda porquería. O, si lo prefieren, el VAR es una excelente herramienta en manos de un grupo de reverendos ineptos. Y, para colmo, la RFEF carga contra Vizcaíno por hablar más claro que el agua. En fin, que entre unas cosas y otras se te quitan las ganas de ver fútbol. Al final, por muchas protestas que hagamos nos vamos a comer lo que ya sabemos, pero sí, hay que protestar y de manera oficial. Pero como la vida sigue y no podemos retirarnos de la Liga, hoy volvemos a la carga ante otro de los empeñados en suicidarse este año.

El partido de hoy en el Pizjuán es de los de traca. Conozco de primera mano el ambiente que se vive en el Sevilla y a poco que apriete el Cádiz, y no digo nada si es capaz de adelantarse, aquello se va a convertir en una olla a presión, con gente pidiendo la vuelta de Del Nido, la cabeza de Monchi, y aficionados metiendo a Sampaoli en un paquete para enviar por SEUR a Argentina. Si hay una situación ideal para jugar contra el Sevilla, es la de hoy. Si tampoco somos capaces de aprovecharnos de ello… apaga y vámonos.