La temida burocracia nos hace dudar. Y ya, cuando las autoridades nos presentan un proyecto para la ciudad solemos preguntarnos si eso lo verán alguna vez nuestros ojos o si servirán para el disfrute de nuestros nietos o biznietos. Por esa misma razón, a los políticos les es más fácil prometer. Basta con convocar una rueda de prensa y contarnos sus milongas . El proyecto que tiene entre manos el puerto de Cádiz no debe caer en saco roto y todas las administraciones deben poner lo que deban poner cada uno según la parte que le corresponda para que esto sea una realidad. El Muelle es nuestra única esperanza de ver crecer a Cádiz y si no somos capaces de verlo, poco más nos queda a no ser que le peguemos otro mordisco a la Bahía. Todo se traduce en dinero, sin duda, pero hay dinero y sobre todo me acuerdo cada fin de mes cuando veo lo que Hacienda (que somos todos) me quita del sueldo.