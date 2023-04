Voto a voto, apoyo a apoyo. Las elecciones municipales con el pronóstico más incierto de las que se recuerdan en Cádiz se está jugando en los pequeños detalles, a veces tanto que los partidos que se presentan a priori con más posibilidades de recibir el bastón de mando tras el 28 de mayo están intentando medir mucho sus actuaciones y tratando de no equivocarse en una precampaña que está siendo muy intensa. Como si se tratara de un partido de fútbol americano, los distintos partidos tratan de ir avanzando yarda a yarda llegar a la zona de touch down que supone el cumplimiento de sus objetivos electorales.

Y en esa batalla de los detalles se está produciendo una especie de esquizofrenia de comunicados y ruedas de prensa a las que es muy difícil seguirle el ritmo.

Esa actividad frenética no está trayendo consigo, salvo algún cosqui aislado, ninguna batalla entre los candidatos.Eso también refleja las personalidades de los distintos líderes que están al frente de las opciones políticas, personas con un talante más conciliador y, de momento, con menos violencia verbal de la que suele darse en cualquier período como el que estamos viviendo.

Todo vale para tratar de vender el pollino. Desde las innumerables reuniones con los distintos colectivos, especialmente los vecinales, a propuestas que son más una intención y una idea pero que no están bien consolidadas y que quedan pendientes de aquello de que cuando se dé el caso ya se abordará. O cosas que se han gestionado desde el Ayuntamiento y que ahora se vende el compromiso de que se va a hacer pero que las pueden acometer cualquiera que llegue a San Juan de Dios. Y en cada uno de los casos se puede identificar a un partido político o a casi todos.

Son tiempos para escuchar las pócimas mágicas que le dan solución a todos los problemas que tiene la ciudad.

Son las elecciones en las que seguro que se van a producir más restos de votos que nunca porque por primera vez en la historia democrática de la ciudad comparecen 11 candidaturas en las que la gran mayoría no van a poder alcanzar ese 5% mínimo para ya poder tener la posibilidad de alcanzar un escaño.

Con respecto a los resultados hay muchas incógnitas, innumerables, pero si hay algo que no va a fallar es que el pedazo grande de la tarta se lo van a jugar entre Adelante Izquierda Gaditana, Partido Popular y PSOE. Yeso hace que al final se convierta en una guerra de bloques, donde en la izquierda hay dos partidos que pueden sumar y en el otro solo uno. A los populares no les queda más remedio que conseguir ganar la mayoría absoluta o rezar para que algunas de las otras opciones puedan sacar representación y de esa manera tratar de llegar a acuerdos. En alguno de los casos, se daría por descontado pero en otros no está tan claro.

Son las elecciones de la irrupción de dos formaciones que son una incógnita, las de Cádiz sí del mediático Ismael Beiro, que se mueve en el entorno andalucista, y la de Eugenio Belgrano, Ahora Cádiz, en esa especie de nacionalismo local que lleva por bandera.

Si algo ha sorprendido esta semana pasada en la que se dieron a conocer todas las listas es que Beiro ha conseguido incluir en la lista a varios líderes vecinales que habrá que ver qué efecto tiene eso desde el punto de vista electoral.

Ciudadanos tendrá que luchar para que la crónica de una muerte anunciada no se haga realidad;Vox contra sus resultados discretos tradicionales en esta ciudad; y Podemos, que es la única vez que comparece como tal, puede acabar en la insignificancia al haberse salido de Adelante Izquierda Gaditana y su músculo.