Una epidemia causada por un virus patógeno. No es nuevo, ya hay noticias muchas de epidemias causadas por este virus, que asolaba las poblaciones que invadía. Recuerdo, me contaron, una famosa, creo en 1029, que mató a media población. Comentaban que eran tantos muertos que la gente, acompañando a los dolientes en los entierros, se pasaban de la fila de uno a otro, porque el flujo no paraba.

Virus hay muchos, más pequeños que las bacterias. Jocosamente uno decía que “era un bichito tan pequeño tan pequeño, que se caía al suelo y se mataba”. Nada de eso, su combate se realiza primero con la vacuna previa y luego, si invade al enfermo, administrando medicamentos ad hoc (no valen los antibióticos , al menos que surjan complicaciones). El vaso de leche caliente con coñac tradicional no es suficiente. Lo que sí es cierto que la gripe es jodida, tiene canela. Y como todas las enfermedades, puede ser más leve o más grave. De hecho, la actual en España se ha cargado gran cantidad de enfermos, sobre todo de edad adulta y por las complicaciones que ha acarreado.

Conste que a mí me ha pillado y me ha dejado molido: dolor de cabeza, pecho inflamado, estornudos, fiebre y una mala situación. Tiene carracuca y hay que tener paciencia y procurar no contagiar a nadie. Hay que saber que se transmite de un infectado, sobre todo cuando tose o expele estornudos o similares. Las célebres ‘gotitas de Flügge’ que se dice en Microbiología. Es cuando estando griposo se estornuda o se pronuncia sílabas con las letra efe o ese que exportan salivas con dichas gotitas cargadas de virus. Por ello se aconseja ventilación adecuada, aireación y hasta las mascarillas.

Les cuento todo esto porque dentro de lo posible se puede evitar el contagio, sobre todo si se tiene algún familiar griposo, y también huir de locales cerrados y no ventilados donde ha estado mucha gente.

Pero, vamos, tampoco hay que dramatizar, que el hombre desde siglos y siglos ha estado batallando y soportando epidemias de bacterias y virus. Y hay que agradecer a tantos investigadores y científicos que han logrado vacunas y tratamientos adecuados para poder luchar contra ellos.

P.D. Así que amigos, ¡salud y suerte! Si por mala suerte la has pillado, una semanita en casa, mucha lectura, fútbol en la tele y nada de besos.