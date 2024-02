Patricia Cavada va a apuntarse un nuevo éxito. Mejor empezar por ahí. Es lo que tiene trabajar. Si se dedica uno a construir la próxima mayoría absoluta, se hace así. Me refiero a lo que ya, además, tiene nombre: La Plaza del Carnaval. Veremos una plaza del Rey llenísima que no se cabe. Frente a un escenario bien diseñado. El San Antonio de Cádiz no puede competir con la imponente fachada del palacio municipal. Es cuestión de contenido, tan sólo. La afición al Carnaval en la Isla aumentará todavía más. Es cuestión, también aquí, de oferta y demanda. El gobierno de Cavada invierte en ocio para la gente, toda la gente. Para los "jaloguiners" (perdonen el palabro), los cofrades, los chirigoteros, comparsistas, coristas, cuarteteros, romanceros, eso que pomposamente se denomina "el mundo del Carnaval", y se apoya una Magna Mariana o un tablao flamenco al aire libre. Es que la fórmula es tan elemental que es extraño que no la hayan explotado otros. Antonio Moreno, desde luego, lo inició. Hizo una gran feria, puso en la plaza del Rey, aquella otra plaza del Rey, los fastos que pudo. El nuevo ayuntamiento de la democracia debería ser el espejo de la alegría y la participación, algo así como lo que decía el poema: a la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos anunciamos algo nuevo. Fallaron otras cosas, lamentablemente, pero la directiva era esto de ahora. Tenemos nuevo ayuntamiento, nueva plaza del Rey y nuevas propuestas de participación en la fiesta, la manifestación religiosa o las nuevas tendencias de los jóvenes. La bolsa de votos se llena así, también. Y tan se va por este sendero que ya han abierto la ventanilla de los palcos de la Semana Santa. Cómo reluce la calle de Alcalá, cómo reluce, cuando suben y bajan los andaluces. Naturalmente. Pese a esta auto presión a la que auto someten los políticos que quieren continuar gobernando. Son los frentes abiertos y los frente por abrir. Más el malestar insufrible de lo que no arranca o no se hace debidamente. De todo hay, inevitablemente. Pero hoy estamos en puertas de un nuevo éxito, la plaza del Rey convertida en plaza del Carnaval, la imagen anticipada de un espacio lleno de gente, hasta la bandera. Esperando la llegada de las grandes figuras del Carnaval, del espectáculo del ingenio y la libertad que es un buen Carnaval. Estamos en el centro de una bahía carnavalera a más no poder. Y muy bien comunicados, no se olvide. O sea, que vendrán los vecinos como iremos nosotros a los coros en la plaza o los otros escenarios del Carnaval.