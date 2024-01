La Semana Santa de Sevilla siempre es noticia, sin embargo, ahora lo es por la polémica suscitada en torno a su cartel, y el problema principal surge ante el desconocimiento de qué es un cartel. Si nos centramos en el mundo del cartelismo, se trata de un elemento, en donde, con pocas palabras o meras imágenes llenemos de contenido un evento y sea fácilmente identificable aquello que anuncia. En este caso la imagen nada representa que tenga que ver con la Semana Santa de Sevilla, podría representar un sentimiento, cualquier cosa, pero no identifica un evento en concreto. Como obra de arte puede ser admirable, como transmisor de un sentimiento religioso, no solo respetable, sino alentador. Nada novedoso, a la vista de representaciones, múltiples, incluso parecidas a esta. Pero el problema está en que más que anunciar la Semana Santa, crea polémica, siendo el único beneficiario el autor, dado que la Semana Santa de Sevilla no necesita polémica para ser conocida. El Cartel no hará que nadie se fije en dicho evento, nadie, por curiosidad ante la polémica suscitada se pensará acudir a la Semana Santa de Sevilla. Sin embargo, la polémica creada, sí sitúa al autor en el ojo de muchos nuevos proyecto. El cartel, no cumple su función de que ante su contemplación pensemos en Sevilla, podremos pensar en la cercanía de Cristo, en su paz, en su Resurrección, pero jamás en Sevilla; podremos pensar en el autor, pero no en su valentía, pues no es el primero en representaciones de Nuestro Señor que se salgan de los cánones, y que conste que para mí no se sale de ninguno; pero sí podremos pensar en qué realmente, qué anuncia el cartel, debemos leer lo que anuncia, pero la contemplación no nos hace pensar en Semana Santa, y mucho menos en Sevilla, y entonces surge la pregunta… para qué quiere Sevilla un cartel en el que nada se nos transmite de Sevilla y su Semana Santa. Quizás sea un nuevo tipo de cartelismo, en donde la provocación es más importante que el mensaje, en donde se busca más el dar que hablar del tema que el representar un evento… todo cambia, y este cartel rompe un esquema… lo de menos es resumir en pocas palabras algo, sino el dar que hablar, lo de menos es mostrar una imagen que nos diga exactamente qué anunciar, sino el polemizar y dar un giro personalísimo que necesita de mil explicaciones para saber qué anuncia. Si miramos un cartel de Toulouse Lautrec sabemos perfectamente que estamos en el París de finales del siglo XIX pero si miramos el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2024, no sabremos ni dónde estamos ni lo que nos quiere decir.