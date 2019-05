De verdad que resulta hoy complicado hablar de fútbol en Cádiz, tras la pérdida de Juan Carlos Aragón. Sí, guardaremos un minuto de silencio en su memoria antes del partido ante Osasuna, pero un minuto se antoja corto ante las horas de coplas que nos ha dejado el Capitán Veneno. Al Yesterday que cambió el poster de John Lennon por el de Pepe Mejías le hubiera gustado sobremanera ver a su Cádiz en Primera División la temporada que viene. El hombre que recubrió de Viagra la extinta Torre de Preferencia, convirtiéndola en un muestrario de Efectos "Nabales" se merece que le demos el gustazo de ese último deseo de todos los cadistas que se marchan en la barca de La Eternidad de Martínez Ares antes de tiempo. Así que vamos a devolverle el favor al Cabessa y vamos a pedirle amablemente, y sobre el campo, al Osasuna que deje el ascenso para otro diíta más propicio.

El Cádiz y el Carnaval siempre fueron de la mano y hoy, más que nunca, deben seguir por ese camino. Máxime cuando Álvaro Cervera confiesa escuchar mucho carnaval para encontrar frases que sirvan para la vida, para el día a día, para la motivación. El técnico cadista y Juan Carlos Aragón se profesaban mutua admiración en sus respectivas profesiones, así que no encuentro mejor manera de rendirle homenaje al filósofo de fútbol, que en Cádiz no es Guardiola, sino el Capitán Veneno. Si en Anfield está grabado a fuego el "You´ll never walk alone", Cervera confiesa que en el vestuario de los técnicos, cuando se quiere decir algo importante, se usa el "Esta la canto en gaditano", rememorando aquel único pasodoble de La Serenissima en nuestra lengua materna. Y confiesa el míster que en el televisor de ese cuartito técnico, cuando no hay fútbol hay Carnaval y en muchas ocasiones está Juan Carlos.

Así que si hoy tuviéramos sesión de video previa al partido, ni vídeos de Osasuna ni la puñetera madre del balón. Lo mejor es poner en el vestuario un vídeo de La Gaditanissima, con el pasodoble "Cuando nace un gaditano", porque esa es la esencia de todos los nacidos en La Tacita de Plata. Cádiz y el Cádiz, simbiosis perfecta de dos pasiones que viven en la mayoría de los gaditanos. Juan Carlos (encabezando a todos esos cadistas que nos han dejado este año) se lo merece, ahora que Bob Dylan lo ha reclamado de manera permanente para su gira. ¡Con los muertos de Bob Dylan!.

Por eso esta tarde cantemos todos a coro en Carranza el "Come on baby, come on baby, sexo, drogas y rock & roll, no hagas la guerra y haz el amor". Hagamos el amor con el recuerdo erecto de la Torre de Preferencia como ariete erótico para derribar cualquier atisbo de celebración pamplonica. Hoy no, no es el día para fiestas foráneas, queridos. Hoy vamos a gritar "Esta la canto en gaditano" desde el minuto uno. Nada de especulaciones. Porque en Cádiz nunca fuimos de Bob Dylan, y ahora mucho menos. Aquí somos más de los Beatles. Aunque bien pensado… yo ni John Lennon ni ná, forever Pepe, only you Mejías. Va por ti, Cabessa. Gracias por tanto.