Volé tan alto, tan alto…

En la tertulia Maitinalia en la Cantina del Mercado de San Antonio se da la circunstancia de estar ubicada en una esquina o canto del edificio, como se disponía en la antigua Roma, en una esquina del castro o campamento, en un rincón. Lo aclara el ínclito profesor Jesús Vázquez Bermúdez, en una mañana ventosa junto con Melchor Ramos Alba, nuestro ecólogo, Jesús Rodríguez Benzo y Andrés Castilla el que quiere vivir de los libros. El profesor Vázquez aporta libros: Perfil del Cádiz Hispanoárabe, de Pedro Martínez, y la novela histórica Monarca, bandido y fraile, del Dr. Vicente Moreno de la Tejera, (Madrid 1887). Aprovecho para informar que otro doctor, nuestro Pepe Chamorro ha quedado cuarto finalista con su poema sobre Mariana de Pineda, en Letras con Arte.

Cuando estamos volando, literariamente, pues yo apuesto por las Cartas Filológicas de Francisco Cascales, me tengo que empastillar gracias al dolor de la pierna. Tengo priones en la fascia lata. Intento que nadie se entere porque me llamarán fascista. Los contertulios respetan el doloroso transimiento. Cascales afirma que la custodia de una cosa es la memoria y no la escritura. Cascales defiende la idea de una tercera Cartago, junto con Cartago Espartaria y Cartago Nova, situada entre Priego y Torralba, que dio origen a la denominación del Tajo como río (Cara Tagus, cabeza de vega). Discutimos. A lo mejor porque aparece el reverendo Román de la Higuera, enredador en falsos cronicones que hoy, nec proficit hilum -de nada sirve o es inútil-, sino para soñar con la Tarsis bíblica de Isaías y con la Atlántida de Platón.

El profesor Vázquez aporta la imagen de un candil hispano árabe hallado en una de las raras excavaciones que se han hecho en el Castillo Museo que no es Museo ni sede de la Academia, digo San Romualdo. Y hablamos de expolios, odas y odidos y de la Oda Náutica a Cádiz, de Adriano del Valle. Andrés promete algún libro sobre la Isla que posee, y Juan Carlos Carrillo dice que ha conocido al Mierda, un tuerto que vive en Ubrique, fue personaje de Cela y ahora comparte historias en una Residencia de Mayores con el que quiera escucharle.

Pero me duele más la pierna, me retiro, toca moverla y dirigirme a la tertulia de las Montañas. Otra opinión médica afirma que lo que está alterado es el Psoas, que suena a pesoe y que entre la fascia y el psoas, con la política en la pierna sólo puedo ir de cráneo.

El presidente Acosta, José Acosta Martínez para servir a dios y a usted, habla de un soneto que le ha escrito Sabina a Kichi, un soneto malo y ramplón, cuya metáfora más destacada, si puede considerarse, es la de "los relojes del alma". Cacofónicamente burócrata que atrasa. Ya han preparado con Irene Alías, Antonio Núñez, David Rodríguez, etc., una contestación para el cantautor: Sabina de la izquierda sin principios/Sarcasmo sin talento, hosco y tieso/Que busca con sus dientes de sabueso/ganar la fama que no logra a ripios./Tuerce cuando no logra participio/-participar- cobrando, sigue tieso./Pícaro desde siempre, Juan Cantueso,/de lo progre de cuatro municipios./¿Crees que tus chistes, remendando letras,/Tú también de charanga y pandereta/ Vencerás al borrado de la muerte?/Con ese verso no serás Quevedo.

Por ritmos cojos no tendrás la suerte/de ser ni culo, camisón ni pedo…

Digo amén. La episiotomía de la rodilla está latiendo con el viento. Fascia lata.