Mi hija me regaló por Reyes un viaje a Atenas y, como Deméter y Perséfone, hemos pasado su 38 cumpleaños en Eleusis (o Elefsina), a 20 km. de la capital de Grecia. Cuenta el mito que Hades, dios de los infiernos, se prendó de la bella Perséfone y la raptó para desposarla. Deméter buscó desesperada a su hija y, llena de dolor, dejó, como diosa de las cosechas, que la tierra permaneciera estéril. Finalmente se llegó al acuerdo de que Perséfone pasaría el tercio invernal del año con su esposo y se reuniría con su madre en primavera, que es cuando trae la floración. En Eleusis, el lugar donde Deméter recuperó a su hija, se instauraron los misterios eleusinos, que durante dos mil años celebraron la vida, muerte y resurrección cíclicas de la vegetación y, por analogía, de la vida humana. Los misterios, que se celebraban dos veces al año, empezaban en Atenas con ritos de purificación; luego se caminaba por la vía sacra hasta Eleusis y allí tenía lugar la ceremonia secreta que los iniciados, tras ingerir la bebida sagrada (el kíkeon alucinógeno), presenciaban sentados en las gradas del santuario, el Telesterion. Allí se les mostraba el sentido de la vida y salían para siempre transformados. Pero era un secreto que jamás podían divulgar. En la soledad de Eleusis mi hija y yo nos hemos asomado al pozo de Hades, nos hemos sentado en la piedra del hierofante y, en lo que queda del Telesterion, con los ojos cerrados hemos hecho yoga: Sa Ta Na Ma, el mantra para el cambio. Dentro de un mes, en febrero, que es cuando se celebraba el regreso de Perséfone, Elefsina se convertirá en capital cultural europea (junto con la húngara Veszprém y la rumana Timisoara), bajo el lema Misterios de la Transición (Elefsina tuvo entre el xix y el xx un auge industrial y portuario ya perdido). Pero a 18 de enero allí no había más que ruinas bajo el dulce sol de invierno. Elefsina se transformará en no se sabe qué, pero algo transicional maravilloso, dentro de un mes. Lo mismo que Cádiz, dentro de dos, se transformará en no se sabe qué, pero algo popular maravilloso, para ver pasar el IX Congreso Internacional de la Lengua Española. Entonces, como Platón, seremos iniciados y guardaremos el secreto para siempre.