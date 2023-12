Son evidentes los intentos municipales de divertir a los pequeños. Las cabalgatas consiguen que los ciudadanos elijan salir de las casas y organizar la vida social de forma preferible a pasar las tardes frente a los canales televisivos. Y para eso iluminan, arreglan, limpian constantemente y adornan de tal manera que la salida merezca la pena.

Otra opción interesante es visitar los belenes. Como siempre son admirables las composiciones de las figuras, las músicas y los juegos de luces. Nos parecen auténticas obras de arte. Obras de arte al alcance de todos, por las que nadie cobra más que la satisfacción del elogio. Algunas están abiertas todo el día, a disposición de cuantos las quieran visitar porque la intención de las cofradías es, por encima de todo, dar a conocer el auténtico sentido de la Navidad. El significado del Nacimiento.

Los conciertos no quedan atrás. Cuánto esfuerzo hay detrás de los coros escolares, de las corales de adultos, de las bandas portuenses de las que nos enorgullecemos tanto. Cómo agradecer a los que se implican en enseñar villancicos para conseguir que lo difícil parezca sencillo. Cuánta emoción nos permanece al oír algunos como el bellísimo Noche de Paz, compuesto por el austríaco Joseph Mohr en 1918 cuando se le rompió su órgano. Quién le iba a decir que tanta urgencia sería premiada por los distintos pueblos al ser el villancico más traducido y cantado.

Dar a conocer “el verdadero sentido de la Navidad” es la intención. Nuestra tradición y nuestra creencia. ¿Quién se niega a saber lo que pasó en Belén hace más de dos mil años?

Me temo que la ignorancia religiosa crece. Que los que creemos no reivindicamos y por una extraña vergüenza, nos dejamos colar mensajes de una Navidad de vacaciones escolares, compras, reuniones, diversiones, villancicos irreverentes, Papá Noel y comidas empresariales. Y no es que esto no sea bueno. Es que no es solo eso.

A ver si es que alguien ha supuesto que la tolerancia religiosa en algún momento está reñida con la defensa de la tradición cristiana, porque a los municipios, en general, parecen darles miedo iluminar con ángeles o Portales.