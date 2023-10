No sé cómo surgió la conversación, porque no nos habíamos reunido para hablar de eso. Pero lo cierto es que me quedo pasmada cuando alguien comenta que El Puerto en invierno es aburridísimo. Y en la conversación surgen opciones de entretenimiento. La primera la ópera en el cine. Alguien comenta que una ópera en un cine no puede ser lo mismo que en directo.

Claro que no, defiendo. Pero está al alcance. Además, en Jerez las trae el Teatro Villamarta. ¿A veinte minutos? Seguro que en una gran ciudad se tardaría más y que el precio será mayor.

Tampoco va al cine. Para qué, comenta, si en la tele puedes ver cuánto quieras.

No conoce nuestro teatro, ni apareció por los ciclos de conferencias de la Academia de Bellas Artes. No acude a natación. No asiste a clases de pintura o de música. No siente curiosidad por nuestras exposiciones ni le gustan nuestras procesiones.

¿El Puerto es aburrido?

Y me callé porque no se trata de convencer a nadie y porque me consta que ella no es la única que piensa así. Hay demasiadas personas convencidas de que las diversiones tienen que llamar a tu puerta.

Las grandes capitales son las grandes capitales y los recursos con los que cuentan no son comparables con los de nuestra ciudad. Pero lo de hacer a un lugar “aburridísimo”, defiendo, también tiene que ver con una actitud.

Claro que las ofertas de entretenimiento son mejorables, pero también hay que mirar hacia adentro. Tomar conciencia del enorme regalo del tiempo y conseguir que cobre valor al compartirlo.

Yo no me aburro en El Puerto. Siempre tengo cosas que hacer y si no, las busco: dar un paseo, arreglar alguna planta, dibujar, retomar lecturas o escribir. Y sobre todo, no abandonar la vida social. Es muy importante saber acercarnos a esos árboles que nos proporcionan la sombra precisa para no quemarnos: nuestros amigos.

Me encanta compartir con ellos algunas salidas, buscar actividades y aficiones comunes, conversar y alegrarnos de lo bueno que nos pase.

Es decir, los que como nosotros han asumido que las personas somos seres sociales y nos necesitamos.