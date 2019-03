Pérez-Llorca y las Autonomías

Con D. José Pedro (q. e. p. d.) coincidimos en varias ocasiones, sin que tuviéramos más allá de un trato cordial y mantuviéramos algunas conversaciones sin mayor trascendencia. No obstante sí recuerdo perfectamente una que tuvimos a la salida de una reunión de la Real Academia Hispano Americana, en el antiguo Gobierno Militar (C. Reina Sofía).

Él bajaba las escaleras, yo unos escalones detrás, y le dije a la par que llegaba a su altura: "¡Vaya regalo nos habéis hecho los Padres de la Patria!". Me preguntó "¿Por qué?"; y al tiempo que gesticulaba contesté: "Porque son un saco sin fondo que no hace más que tragar dinero". Y a su vez me contestó, lo recuerdo perfectamente: "Tienes razón"; le dije entonces "¿Y eso no tiene arreglo?". Y textualmente me respondió con una sóla palabra: "¡Imposible!".

Mi conclusión personal e incrédula es que la lógica, el pragmatismo y lo mejor para España, no son cosas de políticos, que sólo piensan en lo suyo… ¡y él lo debía conocer bien!