En el corazón de cada niño hay una ilusión que espera el 6 de enero como un tesoro escondido. Los más pequeños aguardarán expectantes con todos sus deseos puestos en los tres Reyes Magos, que traerán desde los confines de Oriente los regalos tan anhelados.

Todo habrá comenzado con una carta tiernamente escrita con caligrafía infantil solicitando los presentes: "Queridos Reyes Magos, este año he sido muy bueno, me he portado bien y he obedecido a mis padres, por eso os escribo esta carta…".

La cabalgata recorrerá las calles más céntricas, lloverán caramelos, los barbudos monarcas saludarán las caras sorprendidas de los niños, que mirarán con la boca abierta y los ojos asombrados ese desfile de pajes y camellos cargados de regalos. Cada niño se preguntará dónde se esconde el suyo, en qué paquete de todos los que allí llegan están sus fantasías.

Al llegar a casa, los niños dejarán una copita de anís en la mesa del salón para Melchor, Gaspar y Baltasar y se irán a la cama con sus ansias puestas en la mañana siguiente. La impaciencia no les dejará dormir, estarán pendientes de cualquier ruido que les avise de que ya han llegado, pero, poco a poco, el sueño les irá venciendo.

Años más tarde los niños, que recibirán sus deseados juguetes, sabrán quienes son los verdaderos magos de la noche de Reyes. Los padres harán magia para saber qué es aquello que les iluminará los ojos de alegría, magia al comprar a escondidas todos aquellos regalos y mantenerlos guardados hasta el último momento, magia al responder a todas y cada una de las preguntas, magia al alimentar la imaginación inmarcesible de los niños y su inocencia.

A la mañana siguiente todo serán gritos de alegría, risas y juegos en el salón. Las copitas de anís que dejaron para los tres Reyes Magos habrán desaparecido y, en su lugar, los niños descubrirán aquellos regalos que tanto habían esperado y en los que tanta ilusión tenían depositada. Entre juguetes pasarán la mañana, que tendrá como premio final el roscón de Reyes, un bizcocho decorado con fruta escarchada y forma de corona que traerá también su regalo y su haba, para proporcionar alegrías en los paladares de todos, pequeños y no tan pequeños.

Feliz día de Reyes.