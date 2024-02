Inés Hernand no sorprende a quienes ya la han visto en sus contenidos para RTVE Play, al lado de Mercedes Milá o en el Benidorm Fest mismo. Se expresa sin filtros, a veces habla sin pensar porque se siente muy segura de su posición y en ocasiones desbarra por impertinente, por bocazas. Es lo que le pasó en la gala de los Goya. Ir en un directo tan suelta de manos, y con el logo de RTVE en el micrófono, tiene sus riesgos sobre todo si se extraen momentos fuera de contexto. Hernand no estuvo afortunada en Valladolid aunque su aportación en la gala de los Goya era en una emisión on line secundaria. Sólo para seguidores que iban a buscarla. Y la encontraron, claro. Los que iban a verla, en principio, sabían a quién se iban a encontrar. Y estaba pelín patosa.

En el fondo no fue lo más triste de los Goya (una gala con Ana Belén nunca puede ser un desperdicio). Más triste es que estuviera allí el presidente del Gobierno que no quiso estar en Cádiz y Pamplona para acompañar a los familiares de los guardias civiles asesinados. Pedro Sánchez elude su responsabilidad. Y todo el cine español eludió su sensibilidad de mostrar al menos un atisbo de respeto a dos víctimas de una injusta y cruel tragedia que conmocionaba a la gente. El colectivo del cine perdió una gran oportunidad de estar cerca de ese público al que creen representar y atender. Sólo hubiera hecho falta unos segundos de respeto, de afecto. De aprecio hacia esa Andalucía, ese Cádiz, ese Barbarte, que después muchos actores parecen piropear de boquilla para que les inviten y buscar el aplauso fácil.

Qué lástima que Andalucía, siempre pandereta, siga estando en realidad tan lejos. Tan lejos de los políticos. Y la Guardia Civil siga estando tan sola, burlada por ejemplo por esos energúmenos que vitoreaban a los asesinos. La peor Andalucía.

La muerte de los dos guardias civiles ha puesto a muchos ante el espejo. Y no nos gusta ese retrato. En esta tragedia se han dibujado quienes creen que son nuestros más dignos o leales representantes.