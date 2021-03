"¡que bien lo hacen los árbitros! Es muy raro que se equivoquen, casi nunca. El VAR solo es un elemento de confusión". Así comenzaba su exposición sobre los árbitros el historiador griego Epaminondas, al que aún no le ha respondido la Federación a la consulta que hizo sobre el tema por email.

Ha llegado a la conclusión de que hablar mal de los árbitros, dudar de su criterio o ganar ante el TAD alguna reclamación que les implique, al final trae mala suerte al equipo en lo deportivo. Para llegar a esta conclusión se basa en lo que le está pasando al Cádiz esta temporada.

Epaminondas distingue entre las personas que traen mala suerte por un lado, y las cosas que traen mala suerte por otro. La palabra gafe se reserva solo a las personas. Dice Epaminondas que "gafe" proviene del árabe y se refiere a la palabra "gafo", que es aquella persona que contagia la "gafedad", palabra que se usaba para denominar a la lepra en aquellos tiempos, algo muy contagioso. Por analogía, la persona gafe es la que contagia la mala suerte.

Para Epaminondas acusar a una persona de ser gafe es peor que decir que tiene lepra, en lo que se refiere a demostrar lo contrario. Una revisión médica puede acreditar, sin lugar a dudas, que una persona no tiene la lepra, y con eso ya está el tema resuelto pero ¿Cómo se puede acreditar que una persona no atrae la mala suerte? Para eso no hay PEC ni prueba de antígenos que valga.

Con las cosas pasa algo parecido, y por eso a Epaminondas se le ha ocurrido que, como al Cádiz le trae mala suerte lamentarse de los arbitrajes, lo mejor es dedicarse a decir que todos los árbitros lo hacen todo muy bien. Ojalá que fuera así. Y también que, si alguna vez tienen que equivocarse, que sea a favor del Cádiz.