La política ha dejado de ser creativa. Los debates semanales de control al ejecutivo es un casting para ver quien dice la mayor necedad del momento. Los interpeladores son conscientes de que las cámaras están recogiendo el momento y sobreactúan para elevar su notoriedad. Esta vez ha llamado la atención la denominación que han utilizado los dos líderes de las derechas españolas, Abascal y Feijoo. La utilización del "dogmatismo ambiental". Son las palabras usadas para erigirse en los líderes del campo. Quién lo iba a decir hace unos años, las derechas al frente de las pancartas de los agricultores. Feijoo nos está acostumbrando a titulares llamativos. El último ha sido lo del Metanol, una confusión más de este político que va de errores a errores. Este hombre lleva décadas sin salir de Galicia y no se ha enterado de nada. Le falta mucho camino para poder dirigir un país.

Pero si seguimos con el debate de interpelaciones, se juntan la huelga de agricultores, con la amnistía, con el terrorismo, con la química. Todo vale para darle fuerte al Gobierno, pero de verdad a los ciudadanos qué conclusiones sacamos de estos cara a cara semanales. Pues nada, esto no va a mejorar la vida de los ciudadanos.

Miren ustedes, no hay nada en política que se base en la improvisación, todo lleva algo entre bambalinas. No es casualidad que en España Vox esté detrás, en Francia Le Pen, en Italia Melani y se dice que Urban, el presidente de Hungría estaba detrás de la financiación de la concentración en Bruselas. ¿Cuál es la cuestión? Las próximas elecciones europeas que los conservadores quieren dominar.

Tampoco es casualidad la coincidencia negativista del cambio climático entre los gobiernos conservadores y las asociaciones de agricultores. Por lo tanto algo se mueve detrás de todo esto y lleva ya tiempo que se están notando estas maniobras. Ya ha salido a escena el famoso "Manolín", el camionero de Vox que está detrás de querer movilizar de nuevo a los transportistas.

Por consiguiente, siempre hay algo detrás de estas movilizaciones salidas a través de las redes sociales. Alguien las mueve y por eso las Asociaciones Agrarias oficiales no apoyan las actuales movilizaciones. Todo esto no les quita la razón a los agricultores. Algo grave lleva tiempo pasando y no se les escucha. No es cierto que Europa este perjudicando al campo como han dicho algunos a los medios de comunicación. Europa ha dado al campo español millones y millones de euros sin los cuales no habría podido resistir. Solo hay que mirar un poco para atrás y hacer cuentas.

Pero cuidado, que Europa puede entrar en una dinámica muy peligrosa como ganen las elecciones los gobiernos ultraconservadores admiradores de Trump.