Participé por primera vez con los scketchers de El Puerto el día que hacían un año. Fue en El Castillito. Manuela, Pili, Rosita, Coca… se acercaron y me dieron la bienvenida. Las sonrisas de los demás dibujantes a los que iba saludando me hicieron creer que no me había equivocado. Y allí, entre las dunas, frente a un mar increíble abrí mis acuarelas y me puse a pintar como lo hacemos todos los que llegamos a un sitio nuevo: con inseguridad y cierto miedo a hacer el ridículo. Esa sensación se difuminó enseguida.

De vez en cuando alguno se acercaba a presentarse. Luego decidí hacerlo yo, aunque a esta maestra la conocían casi todos. Es lo que tiene nuestro oficio de enseñar. Y disfruté al encontrarme con mi compañera Ana, con mi antigua alumna, Silvia, que iba con su hija, una futura promesa de este arte. Y entre unos y otros pasamos un día estupendo que inmortalizamos en una foto grupal con nuestras obras. Ya hicimos dos años.

En primavera participamos en la Fiesta de los Patios dibujando algunos y pudimos exponerlos en El Hospitalito.

Las quedadas del otoño e invierno han sido algunos sábados. Visibilizamos la Plaza Peral, el mercado en todo su bullicio, algunas bodegas que muy amables nos abrieron sus puertas, alguna fundación. Las reuniones de este verano fueron recalando en distintos lugares de la costa y la ribera. Cada lugar mejor que el anterior. Y nos sorprendemos de cómo un mismo lugar puede verse de maneras tan diferentes. Nunca competimos. No queremos entrar en ese mundo que rompería el buen disfrute.

Ahora se cumple otro sueño: Exponer en el Alfonso X desde el día 5 al 22 de diciembre. Estamos muy contentos y mis compañeros me encargan que desde este artículo agradezcamos la oportunidad a los que lo han hecho posible. Montaremos y cuidaremos de la sala como nuestra propia casa.

Los skechers disfrutamos pintando, pero vamos más allá. Pretendemos al mostrar los rincones de nuestro Puerto sensibilizar a quienes nos visiten de la necesidad de su cuidado y conservación.

Ojalá seamos capaces de ver más allá del sencillo dibujo plasmado.