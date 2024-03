Los progresistas se han manifestado en las escalinatas del hospital de San Carlos. He leído que se auto denominan Marea Blanca, también. Y visto a conocidos actores de la izquierda local, la alcaldesa no fue, mandó a un teniente de alcaldesa. De aquí a las próximas autonómicas van a movilizar a San Carlos y a todos los demás santos del cielo. Es la política. Bueno, en verdad no creo que haya habido materia severa pero, finalmente, es lo que es. Porque se han llevado “a Cádiz” a dos empleados del Servicio de Mantenimiento, es el motivo. También, de camino, porque sigue cerrada la cafetería del hospital. Y por cómo se ponen con las lluvias los espacios de aparcamiento, ese aprovechamiento de las zonas del interior del antiguo hospital naval militar destinadas a reestructuración y otros usos. Y alguna que otra cosa así. Ah, y porque San Carlos es un “anexo” del Puerta del Mar y se quiere un hospital integral en San Fernando, en San Carlos. ¿Minucias? La verdad es que en paralelo se han venido produciendo buenas noticias del Hospital de San Fernando, y se pueden contabilizar las inversiones realizadas en estos diez años últimos (¿?), los incrementos de plantillas de facultativos, inclusive la creación de Servicios que no existían, como Oftalmología (ahora hablan de añadir Oncología al catálogo hospitalario). Del trecho que hay del Puerta del Mar a San Carlos, en donde han abierto una parada de autobús, cada vez hay más equilibrio. Es como si se impusiera la racionalidad y el buen juicio. En forma de inversiones y también de programación. Por ello sería muy bueno el momento para que Patricia Cavada invitara al presidente Moreno Bonilla a una visita a San Carlos y un encuentro para abordar todo lo pendiente. En el hospital y en la ciudad. Este tipo de encuentros debería realizarse capita et in membris, que decían los latinos. O sea, también en las demás escalas, pues se dan dependencias inevitables intra autonomías y de relación entre el gobierno de Andalucía y el gobierno de España. Es lo que se suele definir como “lo noble de la política”. Un buen político no es el que hace la puñeta sino el que hace amigos, aliados, personas de confianza. Volviendo a San Carlos. Debe existir un folio en un cajón en el que esté escrito el plan resumido y esquemático que necesita el Hospital. Y sus disponibilidades. Es la verdadera defensa del hospital, ese conjunto de puntos para los que San Carlos dispone de recursos e infraestructuras pero necesita las inversiones. Y que debe cohabitar con las necesidades del Puerta del Mar. Ambos hospitales son nuestros hospitales de referencia, de ellos depende nuestra salud. Es lo que tenemos que defender. ¿Con la visita del Presidente? Sería una buena cosa que viera que San Carlos está allí, en una esquina de la ciudad, lejos de una cafetería, por cierto