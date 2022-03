La Constitución de 1812: una marca internacional

Un año más, el Ateneo de Cádiz conmemora la fecha de la aprobación y promulgación de la Constitución de 1812. Más allá de las heroicas y épicas circunstancias en que se produjo aquel acontecimiento, está su herencia y legado. Ya el Ateneo de Cádiz solicitó, colaboró y sumó fuerzas para que el Oratorio de San Felipe Neri fuese declarado Monumento Nacional. Ya en 1912, nuestro insigne presidente Cayetano del Toro entendió el significado y la importancia para la ciudad de haber albergado la sede de las Cortes que dieron luz al documento político más importante de la historia en lengua castellana. La Constitución de Cádiz es, junto a la Declaración de los Derechos del Hombre y la Declaración de Independencia, una de las obras magnas del derecho político y de las ideas sociales de la humanidad que nunca podrán caer en el olvido. Y Cádiz tuvo la suerte de tener unido su nombre, de forma insoluble, a esta Carta Magna. A diferencia de los documentos francés o norteamericano, la Constitución de 1812 sí tiene su propia identidad como la Constitución de Cádiz. Por esta razón, el Ateneo no va a dejar, cada 19 de marzo, de hacer dos cosas: conmemorar la fecha y seguir exigiendo a todos los gaditanos (tanto instituciones públicas como entidades privadas) que no sigan ignorando o desaprovechando la importancia de este símbolo para la ciudad de Cádiz. Basta recordar que el mayor monumento civil de la ciudad está dedicado a las Cortes y Constitución de Cádiz. No es casualidad. Pero es evidente que las autoridades y los gaditanos no terminan de concienciarse del valor (y rentabilidad) que tendría para la ciudad subrayar su identidad constitucional. No es de recibo que se haya tardado tanto en acometer la reparación del monumento. No es admisible que los visitantes no encuentren una propuesta lógica y coherente al visitar el Oratorio, el Museo y el centro de interpretación que se abrió en 2012. Si cuando se habló de la posibilidad de descentralizar los organismos residentes en la capital del Estado se pedía el Tribunal Constitucional para Cádiz (y esta postura se defendía incluso fuera de Cádiz, por profesores y expertos que no tenían interés subjetivo en la cuestión), con mayor énfasis debe la ciudad establecer una estrategia de largo recorrido que haga justicia y lógica rentabilidad a lo que la historia nos legó. No recibir una herencia puede ser una dificultad. Recibir una herencia y desperdiciarla es un error absurdo. Si la Diputación celebra el día de la provincia cada 19 de marzo es porque entiende su simbolismo e importancia para este territorio. ¿Cuando se unirán las demás instituciones a celebrar y darle la importancia debida a esta fecha y a lo que se deriva de ella? Lo seguiremos solicitando respetuosamente pero con el absoluto convencimiento de la coherencia y justicia de nuestra reclamación: que la Constitución de 1812 sea un hito histórico debidamente divulgado, conmemorado y rentabilizado. La ciudad no puede permitirse el lujo de perder oportunidades que le dan ser un símbolo internacional gracias a un suceso de connotaciones positivas. Tenemos una joya que hay que mimar más para que nos dé muchas más alegrías. No es pasado, sigue siendo una lección para el presente y una oportunidad constante de futuro.

¡Viva la Constitución ! ¡Viva España! ¡ Viva Cádiz!