De los creadores del 'Metacarnaval' llega a nuestras tablas las 'Autocoplas', esas letras que los autores deciden dedicarse a sí mismos. No han sido pocas las agrupaciones, principalmente comparsas, pero no las únicas, que han presentado autorreferencias personales en sus letras. En alguna en particular no ha sido una ni dos, sino hasta cinco coplas (presentación, dos pasodobles y dos cuplés) en torno a las vicisitudes de este año o el año pasado de autor o grupo. O bien a alguna riña particular, que también. ¿Es esto carnaval? Por supuesto que sí; en la fiesta de la libertad se puede escribir a lo que se quiera, faltaría más. Pero resulta llamativo que el autor o autora, a la hora de seleccionar los temas no encuentre mucho más a lo que cantarle que a su propia persona.

¿Por qué ocurre esto, y desde cuándo? Porque no creo que se encuentren muchas coplas del Tío de la Tiza, Cañamaque, Agüillo o Paco Alba dedicadas a sí mismos...

¿Qué lleva a un autor a poner en boca de un grupo una letra redactada en primera persona? Saltándose además la regla no escrita de que debe ser el personaje, el tipo, el que hable en la copla, y no la persona que va dentro. ¿Será porque se contempla a sí mismo como "tema de interés general", al mismo nivel que el paro, la precariedad, la lucha por la igualdad, dando por hecho que todo el público debe conocer los detalles de sus cuestiones personales? ¿Será que la copla de carnaval está en una fase aguda de crisis creativa? ¿Será que se escribe para el seguidor y no para el pueblo? ¿Será que estamos en el ocaso de la época de los "Grandes Nombres" y este es uno de sus indeseables legados?