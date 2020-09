Una voz gaditana en la patria de Rossini

La joven soprano gaditana Patricia Calvache ha sido seleccionada por la Academia Rossiniana Alberto Zedda para participar en la próxima edición del Festival Rossini de Pésaro, una cita anual en torno a la obra del autor de El barbero de Sevilla que este año ha retrasado unos meses su celebración a causa de la pandemia y que supondrá para la intérprete gaditana, que actualmente estudia en el Conservatorio Superior de Sevilla, abrirse nuevas puertas en un escenario tan complejo y complicado como el de la lírica.

Patricia Calvache (Cádiz, 1997) ya se presentó hace unos años a la convocatoria internacional de la prestigiosa academia italiana, aunque entonces no fue seleccionada. El segundo intento ha sido este año. Tal y como marcan las bases, la cantante lírica gaditana envió a la organización un vídeo interpretando una pieza. Y esta vez la respuesta fue distinta: la querían escuchar en directo, en Pésaro.

En la ciudad natal de Rossini fue convocada para el día 12 de marzo, pero se unieron el confinamiento decretado por esos días y la complicadísima situación que también se vivía en Italia para aplazar una cita que finalmente se celebró a finales de agosto.

“Fui allí –explica Patricia Calvache–, te piden que cantes dos arias de Rossini, haces tu audición y te vuelves. Y unos días después me enviaron un correo diciéndome que si estaba disponible entre los días 19 de octubre hasta el 28 de noviembre para ir al festival”.

La artista gaditana participará así este año en el Festival de Rossini de Pésaro, unos días en los que la ciudad costera se transforma para recordar el genio creativo de su músico más reconocido. Un festival especializado en Rossini, como explica Patricia, que incluye conciertos, óperas, actuaciones desde el balcón de la casa del compositor y, también, momentos formativos que la cantante aprovechará para perfeccionar aún más su ya destacada interpretación vocal.

La Academia Rossiniana organiza un seminario que incluye esa parte formativa, varios conciertos y la representación de la ópera El viaje a Reims, que se interpreta todos los años en esta cita musical que suele celebrarse en verano pero que en este 2020 ha tenido que encontrar acomodo en pleno agosto para burlar los efectos más nocivos de la pandemia.

Es de esperar que la participación de la joven, muy joven, cantante gaditana en esta cita italiana servirá para abrirle nuevas puertas en el futuro, aunque demuestra cuando habla que tiene los pies en el suelo y sabe por donde pisa en su camino lírico: “El festival me puede abrir varias puertas a varios contratos, no lo sé, es una cosa incierta y más en esta situación de pandemia que ha cortado mucho las alas a los artistas. Mi intención es hacer audiciones en teatros, que me escuchen, hacer algún que otro concurso, que me sigan escuchando y que me vaya saliendo alguna cosa, papelitos pequeños. En principio, esa es mi meta. Si no, ya iré pensando en otra acción. Y obviamente, acabar mi carrera, que estoy en el último curso, para tenerla en el bolsillo”.