Víctor del Árbol y su feroz escritura

Cádiz/Hace años que Víctor del Árbol se ganó el corazón de los lectores de Francia. Allí no sólo tiene una legión de seguidores sino que en 2018 fue nombrado caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Le ha costado más pero, ya era hora, el barcelonés empieza a ser profeta en su tierra. Sus últimas obras le confirman como una de las grandes voces de la novela negra y con él vamos a arrancar este quinta temporada de Negro sobre negro en la que seguiremos ofreciéndoles reseñas, sugerencias y entrevistas con algunos de los autores más leídos del panorama nacional e internacional.

Portada del libro.

El libro que hoy nos ocupa se titula El tiempo de las fieras y ha sido editado, como el resto de su obra, por Destino. La historia sigue teniendo entre sus protagonistas a algunos de los personajes que nos conquistaron en Nadie en esta tierra, aunque son tramas absolutamente independientes. Volvemos a saber de Julián Leal, ese inspector de policía incorruptible;de su compañera Virginia Ortiz, que ha dejado el cuerpo para ponerse al frente de las empresas de su todopoderoso padre;y, no podía faltar, Soria, el veterano sabueso al que su lealtad a sus compañeros le ha costado un destierro a Lanzarote. La hermosa isla cincelada por volcanes a la que terminó de embellecer César Manrique es el escenario principal de una novela que arranca a todo trapo con el atropello de una hermosa veinteañera balcánica que encierra más de un secreto tras sus ojos rasgados. Soria será el encargado de investigar un caso que, de entrada, no le fascina pero que conforme avance se convertirá en una espiral de muerte. “Se te caen los muertos de los bolsillos”, le dice una compañera a Soria. Y es que ha sido llegar a las Canarias y empezar a aparecer fiambres hasta en las grutas más sinuosas.

Con su habitual maestría para manejar el ritmo, Víctor del Árbol construye una adictiva novela no exenta de calidad literaria. Es decir, no estamos ante el típico producto que busca la atención rápida de un lector fácil de engatusar. Porque en la obra también vuelve a aparecer ese personaje tan oscuro como atrayente que es un sicario mexicano capaz de matar a un niño sin pestañear sólo porque su patrón se lo ha ordenado. Perro que no obedece a su dueño, no sirve como perro. Ese atropello apenas relevante en un atestado de la Guardia Civil en una carretera de Lanzarote acabará salpicando a tipos que mueven las piezas del juego en un tablero hecho a su medida. Una novela espléndida que nos evidencia cómo el ansia de poder puede transformar a las personas en fieras. “Cazamos porque nosotros, y no ellos, somos las fieras. Somos los depredadores”, le dirá el gran Armando Ortiz a su nieta mayor tras abatir a un majestuoso ejemplar de corzo en una cacería en su finca. Ortiz representa eso por lo que muchos venderían su alma al diablo, el multimillonario que se mueve en jet privado. Pero ni las fieras ricas son intocables.

Lo mejor del tío Abner, un detective en el viejo oeste

La editorial Siruela prosigue recuperando algunas de las mejores obras clásicas del género negro. Esta semana vamos a recomendar Un detective en Virginia (Los mejores casos del tío Abner), de Melville Davisson Post. En este volumen se reúnen los mejores casos de este legendario detective en el viejo oeste americano. Al igual que las grandes ciudades, también las solitarias montañas de Virginia tienen sus misterios, sus tragedias, sus crímenes… Y para resolverlos hace falta un hombre sencillo, honrado, e impasible como el paisaje mismo. Así es el tío Abner, un justiciero que arroja luz sobre la oscuridad en cada uno de los extraños casos que ha de resolver. Antes de la guerra de Secesión, mucho antes de que Estados Unidos contara con un sistema policial propiamente dicho, el viejo Abner ya se enfrentaba, a lo largo de sus viajes por esa tierra salvaje de antebellum, a asesinatos y conflictos que su rectitud no le permitía ignorar.

Con una asombrosa intuición, una lógica impresionante y una aguda observación del comportamiento y las pasiones humanas, el tío Abner es el personaje más célebre de cuantos creó su autor, y sus aventuras —que servirían de inspiración al mismísimo William Faulkner para los relatos de Gambito de caballo— están consideradas hoy en día como uno de los textos fundacionales de la novela policíaca estadounidense.