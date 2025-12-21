Vanessa Goikoetxea, sin etiquetas

Hablo por teléfono con Vanessa Goikoetxea (Palm Beach, USA, 1980) el pasado martes, cuando acaba de regresar a Bilbao. Está, por fin, en casa –“el colchón y la cama buena”, dice riendo– tras un año de vértigo. Vuelve de Chile, donde acaba de debutar como Salomé, y hace balance casi sin tiempo para respirar. El calendario de 2025 ha sido para ella una sucesión ininterrumpida de estrenos, cambios de registro y desafíos asumidos sin red: la Salomé chilena, Lady Macbeth en Florencia, Klara de Pedro Halffter en Tenerife, Dialogues des Carmélites en La Fenice, Mitridate en el Teatro Real, Tosca, La del manojo de rosas… Un año, en sus propias palabras, “de locura”.

Vista desde fuera, la sensación es la de una carrera lanzada, pero Goikoetxea relativiza esa impresión. “Llevo dieciséis años de trayectoria, gran parte de ella desarrollada fuera de España. Quizá por eso ahora parece que estoy en todas partes, cuando en realidad lo que ocurre es que los teatros españoles parece que ahora empiezan a prestarme más atención.” Sevilla fue uno de los primeros: allí debutó como Tosca en la producción firmada por Rafael R. Villalobos, después de haber cantado Così fan tutte (también con Villalobos) por una llamada a última hora en plena pandemia, cuando los repartos internacionales no podían viajar. Fue un comienzo casi accidental que acabó consolidando una relación. El año próximo, esa Tosca volverá a Bruselas, ampliando el recorrido de un personaje que Goikoetxea afronta desde un lirismo deliberado, lejos de cualquier planteamiento enfáticamente verista. Y al Maestranza volverá por cierto pronto, pero con zarzuela (“no puedo decir el título, porque Javier [Menéndez] me mata”).

Ese rechazo de los compartimentos estancos atraviesa toda su manera de entender el oficio. Desconfía de las clasificaciones vocales rígidas. No se reconoce en etiquetas como ‘lírica’, ‘spinto’ o ‘dramática’ y defiende con convicción la necesidad de permitir a los cantantes explorar los repertorios desde su propia evolución vocal. Lady Macbeth fue, de hecho, su primer Verdi, algo poco habitual para una soprano de su generación. “Me lo pidió el maestro Gatti después de que me dieran una Tosca en el Maggio Musicale Fiorentino sin haberme escuchado nunca allí. Que confiaran en mí de esa forma me dio mucha seguridad.” Y la experiencia resultó reveladora: lejos de encontrar un rol “peligroso”, descubrió una escritura vocal tan inteligente que le permitía terminar la ópera con sensación de frescura. “Podría haberla cantado seguida tres veces”, bromea. Frente a Salomé, que identifica como un papel con puntos de riesgo muy concretos, Lady Macbeth le confirmó hasta qué punto Verdi conocía la voz desde dentro.

Ese mismo espíritu abierto explica que su primer disco como solista no sea operístico, sino un álbum de lied. Frühling. Heinrich Heine Poems, junto al pianista Rubén Fernández Aguirre, sorprende solo en apariencia. Goikoetxea se formó en Madrid, pero completó su máster en Múnich, donde “el lied es una disciplina central, con un énfasis extremo en la pronunciación, el texto y el estilo”. Nunca ha entendido su carrera como una renuncia a la música de cámara, y muchos de sus conciertos ya incluían canciones junto a Fernández Aguirre, con quien mantiene una relación artística de absoluta complicidad.

El musicólogo Carlos Ímaz, Vanessa Goikoetxea y Rubén Fernández Aguirre en el Teatro Arriaga de Bilbao / D. S.

El núcleo del disco lo ocupa el Lieder-Album Op.16 de Andrés Isasi (Bilbao, 1890 – Guecho, 1940), catorce canciones compuestas en Berlín en 1913 sobre poemas de Heinrich Heine. Un ciclo apenas frecuentado, de gran complejidad armónica y exigencia vocal, que la soprano descubrió de la mano de Fernández Aguirre. Confiesa que, al principio, subestimó su dificultad: “Yo conocía alguno de sus poemas sinfónicos y me impresionaba el nivel de complejidad de la escritura, pero pensaba que las canciones serían más sencillas”, hasta que se encontró estudiando unas páginas que le recordaban por densidad y hondura a Richard Strauss. Aun así, el proyecto se convirtió pronto en una convicción artística. “Enseguida pensé, madre mía, dónde me he metido”, pero luego la ilusionó la idea de “recuperar patrimonio, fijarlo con una edición crítica y demostrar que la canción española también dialogó de tú a tú con la gran tradición centroeuropea”.

El disco se completa con lieder de Heine firmados por hasta diez compositores no germánicos, una constelación diversa entre nombres bien conocidos (Liszt, Rubinstein, Grieg, Ives, Castelnuovo-Tedesco, N. Boulanger) y otros más ignorados (Bronsart, Sgambati, Backer-Grøndahl, MacDowell) que sitúa a Isasi en un contexto internacional, mirándolo sin ningún tipo de condescendencia ni complejos. Lejos de desentonar, su música emerge como una voz personal, europea y moderna, con guiños puntuales a su origen vasco –como el célebre boga-boga, que sorprende entre las dos secciones de Komm zu mir!– integrados en un lenguaje sofisticado y reconocible.

El disco se presentó en el Teatro Arriaga de Bilbao el pasado 3 de diciembre. “Hicimos tres o cuatro canciones y al día siguiente dimos un concierto en la Sociedad Filarmónica. Redujimos un poco el programa del CD, porque completo es muy duro, aunque en realidad quitamos canciones muy breves, y aproveché para meter también el aria de Mirentxu de Guridi, cuya primera grabación mundial hice yo también para IBS. Guridi e Isasi coincidieron justamente en la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Guridi se ancló en un lenguaje más cercano a las corrientes nacionalistas y por eso su música es más conocida. Quizás el estilo de Isasi no congenió con la corriente neoclásica dominante en los músicos de la Generación de la República y por eso se conoce menos”.

Mientras habla del lied, Vanessa Goikoetxea no deja de mirar hacia adelante. El año próximo vuelven Tosca y Rusalka, un papel que hizo por primera vez en 2024, llegan Le Villi y Jenůfa, y asoma Eugene Onegin en el horizonte. “Tatiana me hace muchísima ilusión. Será para el 28, pero tampoco puedo decir el teatro”. Lamenta que se cancelara un Lohengrin ya apalabrado, la ópera con la que le gustaría penetrar en el universo de Wagner, y sueña con cantar algún día la Marschallin de El caballero de la rosa o la Leonora de Il trovatore, pero todo ello “sin renunciar a la zarzuela, la música sinfónica ni el lied”. Lo quiere todo. Y de momento parece que esta mujer nacida en Florida, hija de un pelotari profesional vasco, puede en efecto con todo.

Frühling | Goikoetxea - Fernández Aguirre (IBS Classical)

La ficha FRÜHLING. Heinrich Heine Poems 1. Franz Liszt (1811-1886): Im Rhein, im schönen Strome 2. Anton Rubinstein (1829-1894): Frühlingslied 3. Ingeborg Bronsart von Schellendorf (1840-1913): Die Loreley 4. Giovanni Sgambati (1841-1914): Du bist wie eine Blume 5. Edvard Grieg (1843-1907): Gruß Andrés Isasi (1890-1940): Lieder Album 6. Ali Bel 7. Lass ab! 8. Frühling 9. Die ungetreue Luise 10. In deiner Nähe 11. An Sie 12. Liedchen 13. Vergiftet sind meine Lieder 14. Es war ein alter König 15. Der Phönix 16. Sie Tantz 17. Gott weiss für wen es schlägt 18. Kommt zu mir! 19. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne 20. Agathe Backer Gröndahl (1847-1907): Sie liebten sich beide 21. Eduard MacDowell (1860-1908): Du liebst mich nicht 22. Charles Ives (1874-1954): Ich grolle nicht 23. Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968): Am Teetisch 24. Nadia Boulanger (1887-1979): Was will die einsame Thräne? Vanessa Goikoetxea, soprano Rubén Fernández Aguirre, piano IBS Classical

