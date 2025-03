El último combate

El público fuma nervioso, beben cerveza como si no hubiera un mañana para refrescar sus secos gaznates, gritan poseídos por esa atmosfera que huele a sudor y violencia…

Y de pronto, todo se detiene, durante unos segundos los ojos de todos se posan en el túnel del que sale uno de los contendientes al que, inmediatamente, comienzan a vitorear. Es su ídolo, al que han seguido a lo largo de su carrera pugilística, y que esta noche se va a batir, a ver las caras con un boxeador al que podríamos calificar como 'mítico', al que le rodea un aura de misterio y leyenda.

Ficha Blue Fighter Guion: Caribu Marley Dibujo: Jiro Taniguchi Tapa blanda Blanco y negro 296 pags. 18.95 euros Planeta Cómic

Entra en el recinto cubierto por un albornoz en el que se puede adivina ya parte de su historia, ya que en el él se ha bordado el rostro del Dios del Reggae, Bob Marley. Y precisamente este es el nombre por el que todos conocen al luchador. Reggae.

A pocos pasos de él, siguiéndole fielmente allá donde vaya, su novia, una guapa chica llamada Aya que posee un talento especial para la canción, y a la que se la puede ver haciendo vibrar a los espectadores de más de un club de jazz tokiota.

Pues bien, la noche de este combate marcará el destino del protagonista, este hombre que no cruza palabra con nadie y que, cuando está en el vestuario antes de saltar al ring, bebe como un cosaco sin hacer caso a las recomendaciones de los que le rodean.

Pero alguien ha posado sus ojos en la carrera de Reggae, un tipo sin escrúpulos que tan solo busca el beneficio personal y que le convencerá para que él sea quien se encargue a partir de entonces de los contactos y preparar nuevos combates, con el lógico objetivo de llegar a lo más alto de la categoría pugilística.

Su nombre de D´Angelo, y está casado con una mujer que desprende erotismo, la super atractiva Donna, que se a proponer desde el primer momento llevar al luchador a su alcoba.

Con una manera de boxear muy particular, en la que empieza a recibir golpes como si no le importara perder, llega siempre un momento en el que de su puño derecho surge un temible directo que sentencia el combate, dejando KO a sus oponentes. Y aunque todos los que le rodean saltan y gritan de alegría, a Reggae no parece importarle la victoria, y regresa al vestuario para seguir dándole a la botella…

¿Quién es este hombre? ¿A qué se debe su peculiar comportamiento? ¿Llegará a la cima del boxeo?

Todas estas preguntas y alguna más serán respondidas en este manga, Blue Fighter, que supone el regreso a las librerías españolas del Maestro del Manga Jiro Taniguchi, con una obra guionizada por Caribu Marley, cuyo nombre real fue Garon Tsuchiya, y que firmó mangas tan populares como Old Boy, trabajando con Taniguchi en otras obras como Knuckle Wars y Live! Odyssey.

Aquí nos encontramos con un dibujante en el principio de su carrera, que ya mostraba un especial arte a la hora de plasmar los detalles en las viñetas, en este manga en el que también tienen mucha importancia las letras de algunas canciones, que pueden darnos alguna pista sobre los sentimientos de los protagonistas.