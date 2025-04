Los tríos con piano de Turina el joven

El Trío Arbós grabó para el sello Naxos en 2001 la integral de Tríos con piano del sevillano Joaquín Turina, un clásico entre los clásicos. Casi un cuarto de siglo después ha decidido hacer lo mismo con la de su nieto, José Luis, uno de los más conocidos e influyentes compositores españoles de las últimas décadas. El álbum acaba de ser publicado en el sello Sacratif, que el conjunto puso en marcha ya en 2019 con el lanzamiento de Travesías.

La música de José Luis Turina (Madrid, 1952) se ha caracterizado siempre por un singular equilibrio entre innovación y tradición. “La creación contemporánea no solo no surge ex novo, sino que su vigencia viene dada por su apoyo más o menos explícito en la tradición”, escribió en 1983, la fecha de su obra más antigua para la formación clásica, su Trío. Se trata de una partitura que tiene en efecto un ojo (formal) en el pasado, pero a la vez explora, desde una personalidad propia que se asentaba ya por entonces, procedimientos y recursos de la más estricta vanguardia. Cada uno de sus tres movimientos sigue una forma clásica (canon, scherzo, sonata) y el compositor muestra en todos ellos su comprensión del mundo contemporáneo, que se derrama del lado del lirismo.

Otras dos obras extensas ocupan el álbum. Tres tercetos, dedicada en 2003 al Arbós, también en tres movimientos (Trío, Triduo, Triple), pero que ahora suenan sin solución de continuidad, y que se apoyan en una construcción de tipo fractal, de forma que los procedimientos de escritura se van haciendo cada vez más complejos en “una suerte de zigzag, formal, cuya representación gráfica más ajustada sería la de una gran Z deformada”, en palabras del propio autor. La otra es Viaggio di Parnaso (2005), pieza en dos movimientos que traslada a la música elementos de naturaleza literaria (recreación del soneto y el ovillejo en el segundo tiempo) y que desde la escucha es la más desafiante de todo el álbum. Dos piezas breves: Movimiento compuesto (1998) y un Tango de 1997 adaptado a la formación de trío con piano en 2007 completan el CD.

José Luis Turina. Tríos con piano - Trío Arbós [Sacratif]

La ficha José Luis Turina (1952): Tríos con piano Tres tercetos [2003] Trío [1983] Movimiento compuesto [1998] Viaggio di Parnaso [2005] Tango [1997; versión para trío de 2007] Trío Arbós (Juan Carlos Garvayo, piano; Ferdinando Trematore, violín; José Miguel Gómez, violonchelo) Sacratif

