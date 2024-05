La nueva serie de HBO con Maribel Verdú y Dani Rovira se rueda en Trebujena

Trebujena han vuelto a ser elegida como lugar de cine. Los paisajes y el sol que conquistaron a Steven Spielberg, donde rodó parte de su pelí­cula 'El Imperio del Sol' en 1987, han vuelto a ser el mejor escenario, esta vez para una serie que tiene entre sus protagonistas a Maribel Verdú y Dani Rovira.

Así, las marismas del municipio acogieron esta semana el rodaje para HBO la serie 'Cuando Nadie Nos Ve', que dirige Enrique Urbizu ('No habrá paz para los malvados' o 'La caja 507'). Según publicó el Ayuntamiento de Trebujena en redes sociales, allí se rodó una de las escenas centrales de esta ficción que verá la luz en 2025.

'Cuando nadie nos ve' está protagonizada por Maribel Verdú y con Dani Rovira o Mariela Garriga también en el reparto. La serie se adentrará en la Semana Santa de la localidad de Morón cuya trama girará en torno a una investigación criminal. La producción se basa en la novela homónima de Sergio Sarria

En ella la sargento Lucía Gutiérrez tendrá que investigar un suicidio y otros extraños sucesos que tienen lugar durante dicha semana, a la que se le añade la desaparición de un soldado que parece guardar relación con negocios turbios.

En el caso de Morón, la grabación se llevará a cabo tanto en el pueblo como en su base aérea, un base compartida con Estados Unidos, y tendrá lugar entre abril y mayo de este mismo año.

Otro rodaje con grandes nombres

No es el único rodaje de los últimos meses en la provincia. El mes pasado también lo hizo 'Tierra de nadie', la película del director Albert Pintó (La casa de papel, Berlín, Nowhere) con actores Luis Zahera (As Bestas), Karra Elejalde (Mientras dure la guerra) y Jesús Carroza (Modelo 77) como trío protagonista. Esto También Pasará, la productora del barbateño Álvaro Ariza, que es quien pone en pie este thriller.

a película es una original historia escrita por Fernando Navarro (Verónica, Bajo cero), acerca del tráfico de drogas que reina en la provincia de Cádiz. Así, el argumento nos presenta a tres amigos. Mateo el Gallego, un heroico -a su pesar- guardia civil, Juan El Antxale, un pescador convertido en narco por la mala suerte y en el paro, y Benito el Yeye, un resignado e inteligente depositario judicial siempre a medio camino entre la ley y la delincuencia. Tres amigos separados por un lugar, Cádiz y un momento, el presente. Atrapados los tres entre el abandono de las instituciones, el violento e imparable ascenso del narco en la provincia y el peligroso aumento del descontento social. Tres amigos atrapados en un polvorín que pondrá a prueba su amistad.