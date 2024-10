Seis novelas negras muy adictivas para sobrellevar el cambio de hora

Cádiz/Las sombras le ganan terreno al día. El próximo domingo se cambia la hora y la noche avanzará cubriéndolo todo mucho antes. Buen momento para adentrarse en novelas tan adictivas como las seis propuestas de esta semana.

El puente.

El puente

Nuestra primera recomendación está ambientada en Cádiz, El puente, del tarifeño Ángel Osuna y que ha editado Penguin Radom House. La novela tiene un ritmo trepidante y arranca con la aparición del cadáver de una joven desnuda colgado de lo más alto de la pila 12 del puente de la Constitución de Cádiz. El caso se agrava cuando se descubre que la víctima es hija de uno de los principales banqueros del país. La inspectora Salvadora Rossi se encarga de investigar una trama con una espléndida historia secundaria protagonizada por Manu, un ex compañero de la academia en pleno proceso de autodestrucción después de la muerte de su mujer en un accidente de tráfico.

La araña.

La araña

Y de un escritor que empieza su carrera a uno absolutamente consagrado y con 17 millones de lectores en todo el mundo. Hablamos de Lars Kepler, uno de los maestros del género de suspense. En esta ocasión, vuelve con otro caso del inspector Joona Linna y con el título de La araña (Reservoir Books). En un islote del Báltico, cerca de un antiguo cementerio de enfermos del cólera, un grupo de excursionistas topa con un macabro hallazgo: una bolsa atada a un árbol y en su interior un cadáver disuelto en productos químicos. La policía no tardará en descubrir que el cuerpo pertenece a una de sus agentes, Margot Silverman. Otros muertos aparecen en circunstancias parecidas, y una y otra vez son personas relacionadas en el pasado con el inspector Joona Linna. Su antigua compañera Saga Bauer, que trabaja actualmente en una agencia de detectives, desempolva una vieja postal que anticipaba el modus operandi del brutal autor de estos asesinatos.

Muerte de una librera.

Muerte de una librera

La editorial Siruela ha editado uno de los grandes libros de la temporada: Muerte de una librera, de Alice Slater. A Roach, librera solitaria y fanática de los crímenes reales, no le interesa en absoluto hacer amigos. Tiene toda la compañía que necesita en sus novelas sobre asesinos en serie, en sus truculentos podcasts y en su adorada mascota, el caracol Bleep. Hasta que Laura empieza a trabajar en la librería y, con su seductora sonrisa, se convierte de inmediato en la librera favorita de los clientes. Pero bajo esa brillante envoltura, Roach percibe que algo inquietante y que conoce muy bien: la misma oscuridad que anida en su interior. Así, a medida que el magnetismo se va convirtiendo en obsesión, Roach decide que formará parte de la existencia de Laura, tanto si estaquiere como si no…

Me olvidé del cielo.

Me olvidé del cielo

El barcelonés Pere Cervantes tiene nuevo título: Me olvidé del cielo (editorial Destino), donde continúa con historias en los convulsos años 20 en la Ciudad Condal. Estamos en 1923 y el inspector Basilio Bosc vuelve a Barcelona después de cinco años en Madrid con el encargo de hallar a una niña desaparecida en el cine Coliseum: Cristina Nomdedeu, hija de un importante empresario textil. El regreso de Bosc a su ciudad natal pondrá en evidencia la vida que dejó atrás suspendida con su apresurada marcha, y abrirá viejas heridas: el reencuentro con su familia y también su relación con Joana.

Manifiesto criminal.

Manifiesto criminal

El doble ganador del Pulitzer, Colson Whitehead, es una apuesta segura. En esta ocasión se adentra en el agitado paisaje delictivo de la Nueva York de 1970 con Manifiesto criminal. La ciudad parece más sucia y peligrosa que nunca. Mientras en las calles de Harlem estalla una guerra abierta entre el Ejercito Negro de Liberación y la policía estatal, Ray Carney, al frente de su próspera tienda de muebles, intenta mantenerse alejado de los negocios turbios y ser un honrado padre de familia. Pero no es sencillo dejar atrás un pasado entre ladrones, gánsteres y policías corruptos y, al no encontrar entradas para los Jackson 5 para su hija adolescente, no duda en recurrir a un viejo contacto policial que, a cambio, le reclamará favores un tanto dudosos. Whitehead es una de las voces más potentes de la narrativa norteamericana actual. Sale a la venta el 28 de noviembre.

El rey de Os.

El rey de os

Y por último, otro lanzamiento muy esperado y que sale a la venta el 7 de noviembre. Se trata de la nueva novela de uno de los grandes: Jo Nesbø. En esta ocasión no vuelve con su icónico Harry Hole sino con la continuación de El reino, bajo el título de El rey de Os. Los hermanos Carl y Roy Opgard han triunfado, por así decirlo, en la vida. O al menos lo han hecho partiendo de las ínfimas posibilidades que les brinda un pueblo pequeño como Os. Carl dirige el ostentoso balneario, mientras que Roy sigue a cargo de la gasolinera y sueña con un parque de atracciones a lo grande, con una gigantesca montaña rusa, la mayor del mundo construida en madera. Cada libro del noruego es una gran noticia para sus millones de seguidores.