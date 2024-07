Seis buenas novelas negras para el verano

Cádiz/Ya llegó el calor. El calentamiento global golpea con todo su apogeo en el sur. El valle del Guadalquivir se convierte en otro barrio del infierno y el mercurio marca topes históricos. Y en medio de este ambiente tórrido no pueden faltar los crímenes. Aquí tienen unas sugerencias para que hierva la sangre, pero sólo en sus libros.

La innombrable

Lorenzo Silva y Noemí Trujillo presentan un nuevo caso de Manuela Mauri. La novela se titular La innombrable y la ha editado Destino. A las puertas de las vacaciones de verano, la inspectora de homicidios no pasa por su mejor momento. Ha vivido en poco tiempo varias experiencias que le han hecho comprender que hay sentimientos y vivencias que no se pueden verbalizar y cosas que es imposible nombrar. Lo percibe cuando sus hijos, Manuel y David, le hablan de la repentina muerte de su padre (su exmarido) y ella no encuentra el modo de consolarlos. Lo intuye cuando ve a los padres de Susana, una joven de dieciséis años que ejercía la prostitución y que murió de una sobredosis, exigiendo justicia para su hija en el juicio de la Operación Lesly. Lo asimila cuando su propio compañero, Alberto, le hace la proposición más importante de su relación y ella no sabe qué contestar.

El mundo silencioso de Nicholas Quinn.

Colin Dexter, un superventas en el Reino Unido, tiene nueva novela con la editorial Siruela. En El mundo silencioso de Nicholas Quinn el mítico inspector Morse tiene nuevo caso. El Oxford Foreign Examinations Syndicate se ocupa de los exámenes escolares en el golfo Pérsico y otros enclaves conectados con Gran Bretaña. Su secretario, el doctor Bartlett, y el señor Roope, profesor de Química y miembro del comité, discrepan sobre una nueva incorporación, pero finalmente Roope se sale con la suya y Nicholas Quinn, un candidato sordo, pero capaz de leer los labios, consigue el puesto. Cuando Quinn aparece asesinado en su dúplex, todo el personal queda de inmediato bajo sospecha. Extrañamente, la mayoría, incluido Quinn, tenía entradas para la proyección de La ninfómana en el Estudio 2 de Walton Street la tarde del crimen.

Abrázame oscuridad.

La editorial Salamandra está reeditando la obra de uno de los más grandes autores del género: Dennis Lehane. En esta ocasión estamos ante la segunda novela de la saga de los inspectores Patrick Kenzie y Angela Gennaro, y una obra que está entre las cien mejores novelas negras del siglo XX. Con un dominio imponente de la escritura, Dennis Lehane combina traumas infantiles, delincuencia callejera y amores tormentosos. Abrázame oscuridad es un thriller psicológico de asesinatos en serie, adictivo y muy bien construido, es una lectura imprescindible para todos los amantes de la novela negra estadounidense.

La hora del lobo

Tras el éxito de El último verdugo, continúa la trilogía de Toni Hill (editorial Grijalbo) con La hora del lobo. La noche en que Daniel desapareció fue como si la oscuridad se lo hubiera tragado. No se halló el menor rastro del niño; solo encontraron el cuerpo de su madre estrangulada en la casa donde vivían, en un pequeño pueblo de los Pirineos. Siete años después, lacriminóloga Lena Mayoral es contratada por la familia de la víctima para recabar nuevas pistas de ese caso que sigue envuelto en una densa bruma de misterio.

Huyendo de sus propias pesadillas, Lena acepta instalarse en la misma casa donde desapareció el niño. Sin embargo, sus investigaciones darán un giro cuando en una de las iglesias del valle aparezca el cadáver de un adolescente de quince años, la misma edad que ahora tendría Daniel.

Cartago será destruida

El último caso del detective Rafael Bechiarelli, el Pepe Carvalho gaditano, aúna el misterio de un bebé robado y la memoria menos feliz de la Transición española. David Monthiel culmina esta saga de novela negra concebida como las cuatro estaciones de una ciudad, Cádiz, con un final magistral. La aventura de Bechiarelli comenzó con Carne de Carnaval, y siguió con Las niñas de Cádiz, ambas en 3ª edición, y la tercera entrega, Nuestra señora de la esperanza, fue merecedora del prestigioso premio de novela negra L’H Confidencial 2019. Cartago será destruida culmina magníficamente la saga.

Cuando la tormenta pase.

Manel Loureiro da un giro definitivo al thriller con su nueva novela, ganadora del Premio Fernando Lara 2024. Atrapado en Ons, una pequeña isla de la costa atlántica gallega, Roberto Lobeira no tiene posibilidad alguna de llegar a tierra firme ni de comunicarse con el exterior debido a una tormenta que parece ser el preludio de una tragedia. Cuando descubre un fardo que las olas han llevado hasta la orilla, su contenido provoca que los pocos habitantes que viven en la isla den rienda suelta a décadas de rencor, celos, viejas cuentas que saldar y sed de venganza. Y, por si fuera poco, una presencia misteriosa y acechante deja una ofrenda sangrienta en la puerta de su casa, como si se tratara de un enigmático mensaje que no puede comprender.