Seis buenas novelas negras para combatir el frío

La cercanía de la Navidad hace que cada año las editoriales saquen todo su arsenal y nos inunden con buenas novelas negras. Aquí llevan una selección con seis obras muy recomendables.

Un hombre mejor

Un hombre mejor.

Louise Penny es un valor seguro. Una voz potente de esa novela negra de paisajes helados canadienses que tanto nos gustan. En esta ocasión, la nueva aventura del inspector Gamache lleva por título Un hombre mejor (Salamandra) y podemos asegurar que es una de las mejores novelas de la saga que cuenta con millones de lectores en todo el mundo. La acción transcurre, como siempre, en Three Pines, que soporta unas lluvias torrenciales. Armand Gamache debe encarar una doble crisis: una catástrofe natural que pone en jaque a toda la provincia y la inquietante desaparición de Vivienne Godin, una mujer embarazada de 25 años.

Wendy

Wendy.

Sin duda uno de los libros del año. Wendy (Tusquets) es la última novela de la saga del detective Ricardo Cupido creado por Eugenio Fuentes. El autor extremeño se ha superado creando una obra seria, sin artificios ni fruslerías, una novela realista y que sigue los cánones del género. La trama arranca cuando en Breda desaparece una joven llamada Wendy Paraíso, la policía propone a Cupido que lidere la investigación. El rastro de la joven se perdió tras la filtración de un vídeo sexual en el que ella tenía relaciones con un futbolista. Este grabó el encuentro, pero fue otra persona quien lo difundió en las redes de forma anónima. Si Cupido es un investigador muy metódico, Wendy, por su parte, siempre ha sido caótica, olvidadiza y voluble.

La niñera

La niñera.

La niñera (Serie Negra de RBA) es otro de los títulos que ha irrumpido con fuerza. Sarah Pekkanen ha escrito una novela muy inquietante. Cuando Tina, la niñera de los Barclay, muere al caer por la ventana del tercer piso de la lujosa mansión familiar, Rose, la pequeña, se sumerge en un hermético silencio debido al trauma que le produce el suceso. Stella Hudson tendrá que hacerse cargo del caso para tratar de encontrar respuestas sobre lo ocurrido. Pero a medida que la investigación avanza, se da cuenta de que lo que parece un accidente puede ser en realidad un asesinato, y que todos tienen un motivo para resultar sospechosos.

La línea de la venganza

La línea de la venganza.

El tarifeño Ángel Osuna, que ya nos deleitó con El puente, vuelve con La línea de la venganza (Ediciones B). La acción vuelve a situarse en la provincia de Cádiz, pero esta vez con el trasfondo del narcotráfico y personajes de gran fuerza, como la protagonista, Lola Barco, que no ha vuelto a ser la misma desde que mataron a su hermano, o El Francés, un mito en los bajos fondos. También aparece en la historia un redactor de sucesos del Diario de Cádiz. Ojo al dato.

La casa de los extraños huéspedes

La casa de los extraños huéspedes.

La editorial Siruela sigue recuperando algunos títulos clásicos policiacos. El último título de la colección Libros del Tiempo es La casa de los extraños huéspedes, de Nicholas Brady. Maurice Mostyn es un anfitrión impecable. Su mansión londinense acoge a menudo a huéspedes de toda índole para reuniones de negocios, aunque la naturaleza de estos sea muy poco clara. Cuando el señor de la casa aparece sin vida en su cuarto de baño, a los invitados no parece sorprenderles ni importarles demasiado.

La calavera del apóstol

La calavera del apóstol

Nuestra última sugerencia de esta semana es La calavera del apóstol (Destino), de Jaume Clotet. Un misterioso robo en Sant Pere de Rodes desvela la desaparición de unos restos arqueológicos de valor incalculable; el monje de Montserrat Bernat Balaguer y la mossa d’esquadra Berta Bosch, encargados del caso, se adentrarán en una investigación que los llevará mucho más allá de lo que nunca hubieran imaginado.