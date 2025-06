Seis adictivas novelas negras para este verano

EL verano está a la vuelta de la esquina. Llega el momento de preparar las vacaciones y en el equipaje no puede faltar una (o dos) buena novela. Las editoriales saben que junio es buen momento para algunos lanzamientos muy esperados de autores consagradísimos. Aquí van seis sugerencias para que tomen nota, aunque de alguna de ellas ya nos ocuparemos más en profundidad próximamente con reseñas más extensas.

Los mensajeros de la oscuridad

Quienes hayan seguido esta página desde su nacimiento, hace ya un lustro, sabrán que John Connolly es uno de nuestras grandes debilidades, quizá sólo se le acercan Dennis Lehane, Jo Nesbø, Don Winslow y Guillermo Arriaga (de quien, por cierto, también hablaremos ahora). Por eso, cuando llega junio y la editorial Tusquets publica su último título lo celebramos con un entusiasmo similar al de los sobrinos del Pato Donald al despertarse en la mañana de Navidad.

La novela de este verano lleva por título Los mensajeros de la oscuridad, y en ella nos encontramos a la tímida y frágil Colleen Clark, que ha sido acusada del peor crimen que una madre puede cometer: el posible asesinato de su hijo, un niño de dos años que desapareció de noche, mientras ella dormía, y del que sólo queda una manta infantil empapada en sangre. Colleen contrata como abogado defensor a Moxie Castin, principalmente para que Charlie Parker les ayude como investigador. Poco a poco, el detective va rasgando la superficie de un caso que involucra a un marido desapegado, a un grupo de radicales de extrema derecha, a una vidente en busca de redención… y una vieja casa oculta en lo más denso de los bosques de Maine. Una casa que jamás debió haberse construido.

La muerte ajena

Y, tras Connolly, vamos con otro peso pesado. Hablamos de la argentina Claudia Piñeiro, una de las mejores escritoras de novela negra del mundo y que se consagró con Catedrales, una novela inmensa.

En La muerte ajena, Verónica Balda es periodista y conduce uno de los programas de radio más escuchados de la mañana. Cierto día, recibe una noticia que cambiará por completo el curso de su vida: una joven cayó de un quinto piso en el barrio de Recoleta. El departamento pertenece a un reconocido empresario agropecuario y la muerte de la mujer es mucho más que una noticia alarmante. Verónica sabe quién es, una historia densa y secreta las conecta. A medida que se desarrolle la novela, el lector conocerá diferentes versiones de los hechos, revelando cómo un relato puede ser multifacético y subjetivo, repleto de artificios y supuestos.

Maestra en la construcción de atmósferas inquietantes y el manejo de la tensión narrativa, Claudia Piñeiro aborda de forma audaz un tema de escalofriante actualidad: el de la prostitución VIP con el poder de turno.

El hombre

El mexicano Guillermo Arriaga es una fuerza de la naturaleza, un talento arrollador, un escritor que deja fluir la historia conforme se lanza con su lápiz. Un genio que ha escrito obras como El salvaje, Salvar el fuego (Premio Alfaguara 2020) o Extrañas. Ahora llega con una nueva obra que es un regalo para sus seguidores y que lleva por título El hombre.

En esta ocasión Arriaga cuenta la historia de Henry Lloyd. Un hombre con un enigmático pasado, logra forjar a sangre y fuego una inmensa fortuna, a mediados del siglo XIX. Junto con su ejército de esclavos libertos y sus dos hijos mulatos, Lloyd invade tierras, saquea, asesina. Osado, sólo le teme a Jack Barley, su némesis, el único capaz de derrumbar su imperio.

Esta novela polifónica, narrada con maestría por seis voces en distintas épocas, desvela capa por capa la vida de Lloyd. El Hombre es una historia de feroces lealtades, de amores transgresores, de seres salvajes en épocas salvajes, y da cuenta de cómo los claroscuros de Lloyd trastocaron el destino de generaciones hasta llegar a nuestros tiempos.

El reino del mataleón

Pascual Martínez, autor de La patria de los suicidas y El santo de Villalobos, vuelve con un country noir en español: El reino del mataleón.

El cuerpo sin vida del delincuente habitual Augusto Cayo, alias Cuchillo, aparece junto a la Torre del Homenaje del castillo de Priego de Córdoba. La jueza Arjona recurre a Ernesto Pitana, sargento de la Guardia Civil del cuartel de Iznájar, con quien ya ha trabajado en anteriores ocasiones, para que se encargue de la investigación. Pero todo se complica cuando descubren que el principal sospechoso es un primo carnal del excéntrico Antonio Palomeque, uno de los agentes a cargo de Pitana. Aunque confía en su inocencia, el sargento sospecha que el pariente de su subordinado esconde algo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, es incapaz de hacerle confesar, pero intuye que, detrás de su silencio, se oculta un misterioso personaje al que apodan Mataleón. Un espléndido cierre de esta trilogía subbética.

La llave misteriosa

La llave misteriosa es un fenómeno internacional vendido en más de 30 países y que en España acaba de lanza Salamandra.

Secretos de familia. Una lujosa finca en medio del bosque sueco. Y un asesinato en el que todos podrían estar implicados. Una mezcla perfecta entre Agatha Christie y thriller nórdico.

Convertida en una estrella tras haber resuelto varios casos muy mediáticos, la detective privada Julia Stark se siente casi feliz, hasta que un día de agosto recibe en su agencia de Estocolmo la inesperada visita de Per Günter Mott, un magnate del negocio maderero sueco. Visiblemente afectado, le cuenta que, tras una cena familiar, ha aparecido en su móvil la foto de un hombre atado, encapuchado y probablemente muerto. Mott no reconoce a la víctima, y ni siquiera recuerda haber tomado esa imagen, pero no es la primera vez que sufre una laguna de memoria: su vida es todo menos impecable.

Los crímenes del retiro

Nuestra última sugerencia también llega de la mano de Salamandra y se titula: Los crímenes del Retiro, novela en la que Pedro Herrasti convierte a un joven Pío Baroja en investigador.

En el Madrid de 1900, el joven médico Pío Baroja se enfrenta a una oscura trama de crímenes en serie cuando una joven aparece asesinada en las Injurias, uno de los barrios más desfavorecidos de la capital. Su cuerpo sin vida yace junto al río con una flor y un poema de Rubén Darío en las manos.