Rankin mete al inspector Rebus entre rejas

Algunos investigadores llevan tanto tiempo con nosotros que cuando vuelven a aparecer por casa dan ganas de dejarles dormir en la cama grande. Son casi de la familia. Hemos vivido tantas cosas con ellos que se convierten en una especie de tíos lejanos a los que se les aguarda cada verano con el mismo entusiasmo con que los hobbits recibían a Gandalf. Uno de estos amiguitos con los que hemos crecido, y visto envejecer, también hay que decirlo, es John Rebus, el detective creado por el escocés Ian Rankin y que lleva dando tumbos por el mundo desde que en 1987 se publicara la imprescindible Nudos y cruces. Casi 40 años después Rankin vuelve a darnos una alegría con la publicación, a cargo como siempre de la Serie Negra de RBA, de su nueva obra, que lleva por título Azul medianoche.

Portada del libro.

La acción se sitúa en una de las prisiones más infames de Escocia, donde un convicto es brutalmente asesinado en su celda. Al lado duerme John Rebus, que, como recordarán de la anterior entrega de la saga, ha sido condenado y encerrado y ahora vive al otro lado del muro de la justicia.

Pero, como bien dicen, las viejas costumbres son difíciles de eliminar, y es imposible para un detective no caer en la tentación de investigar un misterio. Así que Rebus activa su instinto natural y se involucra en una trama de conspiración, corrupción y muerte en la que incluso a esta figura legendaria le costará mantener la calma.

Sin placa, sin autoridad y sin red de seguridad, caminará por la cuerda floja, con su vida en peligro a cada momento.

Un autor de culto

Desde que diera vida a Rebus, uno de los policías más carismáticos de la literatura negra de las últimas décadas, Ian Rankin se convirtió en un autor de culto para los amantes del género. Entre los numerosos galardones con los que se ha reconocido su talento destacan el Edgar Award, recibido en dos ocasiones por Resurrección y Black and Blue (novela que recibió también el Gold Dagger y que es una de las mejores de la saga), el Grand Prix de Littérature Policière por En la oscuridad, el Premio Pepe Carvalho 2010 por toda su trayectoria y el X Premio RBA de Novela Policiaca 2016 por Perros salvajes. Asimismo, es caballero de la Orden del Imperio Británico. Esta nueva novela le mantiene en el candelero.

La saga: ‘Agatha Raisin y el crimen de la mansión’, un fenómeno mundial

Históricamente, han sido muchas las escritoras que han aspirado al trono vacante de Agatha Christie. Sin embargo, la saga que hoy les presentamos puede cumplir con todas sus expectativas. Hablamos de otra Agatha, Raisin, que tiene nueva aventura de la serie, la décima. Esta vez lleva por título Agatha Raisin y el crimen de la mansión, y su autora, M.C. Beaton, se consolida como un espléndido exponente de eso que se ha dado en llamar el cosy crime.

Con más de diez millones de lectores en todo el mundo, la editorial Salamandra ha vuelto a acertar en una de sus apuestas.

Dolida tras el enésimo desaire de su amado coronel James Lacey, la irreductible Agatha Raisin se encomienda a los augurios de una adivina: encontrará el amor verdadero en Norfolk. Sin dudarlo ni un segundo, y decidida a romper amarras con su apacible vida en Carsely, Agatha abandona el pueblo y se instala en una encantadora casita de campo en Fryfam. Allí le aguarda una sorpresa.

Una escena de Damaged.