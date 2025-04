La patria de la lengua

La misma Siruela tiene en su catálogo el hermosísimo libro donde Brodsky reunió sus “apuntes venecianos”, Marca de agua, y dos celebradas recopilaciones de ensayos: Menos que uno y Del dolor y la razón, pero no había acogido hasta ahora su poesía que en este siglo –después de las traducciones de Amaya Lacasa y Ramón Buenaventura o la de Alejandro Valero– hemos podido leer en la antología No vendrá el diluvio tras nosotros, editada por el eslavista Ricardo San Vicente para Galaxia Gutenberg –donde se recogían algunas versiones de Hernández Busto, ahora revisadas, entre otras de José Manuel Prieto– o en los Poemas de Navidad (Visor) que tradujeron Svetlana Maliavina y Juan José Herrera de la Muela. La del traductor y poeta cubano con Brodsky ha sido una relación dilatada en el tiempo –fuera de la antología citada, también contiene su rastro la más reciente El explorador polar, publicada por Kriller71– en la que no sería aventurado apreciar un cierto grado de identificación, fruto de su profundo conocimiento de la lengua rusa –asimismo visible en sus versiones de Pasternak o Mandelstam– y quizá de la experiencia del destierro, no ajena a un escritor que nació en La Habana, llegó a estudiar en la Unión Soviética, emigró a comienzos de los noventa a México y reside desde finales de esa década en Barcelona. Críticos, editores y traductores tan cualificados como Andreu Jaume o Jordi Doce han elogiado sus versiones en las que ciertamente leemos a Brodsky con ojos nuevos.