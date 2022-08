El pago de la deuda a la Fundación Rafael Alberti de El Puerto "está contemplado" en el próximo presupuesto

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto, Lola Campos, no entiende los ataques al Consistorio portuense por parte de los firmantes del manifiesto en apoyo de la Casa-Museo Rafael Alberti puesto que, asegura, "el Ayuntamiento de El Puerto fue la única administración que mantuvo su compromiso con la Fundación Rafael Alberti" que, actualmente, está en vías de extinción. Con todo, la edil asevera que el pago de la deuda con dicha entidad "está contemplado" en los próximos presupuestos municipales "que pronto vamos a aprobar".

Y es que en estos días, casi un centenar de intelectuales y artistas han firmado un manifiesto en el que explican la permanente crisis económica de la Casa Museo (actividad más reconocible de la Fundación) que desde 2019 no recibe su subvención municipal, además de haber perdido paulatinamente el apoyo de otras entidades privadas y públicas. Un manifiesto que, según Campos, "se ha elaborado sin contar con toda la información"; "sus autores no han consultado con el Ayuntamiento, por lo tanto, se está dando una información que no es completa". "La Fundación desde hace muchos años dejó de percibir aportaciones de entidades privadas y también de las distintas administraciones públicas y, precisamente, fue el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la única administración que mantuvo su compromiso con la Fundación, y que sigue manteniendo ese compromiso actualmente", responde.

"Tenemos que aclarar que este equipo de Gobierno es el único que realmente está dando los pasos correctos para llevar a cabo los procedimientos para finalizar la liquidación de la Fundación Rafael Alberti que comenzó en el año 2010. Liquidación que no significa que se vayan a perder los fondos de la Fundación, ni mucho menos que eso, todo lo contrario, precisamente lo que hemos elaborado en este mandato es un programa para poner a disposición de todos los ciudadanos todos los fondos de la Fundación y mostrarlos a la ciudadanía, como hemos hecho con las exposiciones de Miró o, actualmente, con Tàpies", valora.

Así, la concejala de Cultura recuerda algunas iniciativas en favor de la figura de Rafael Alberti que se van a llevar a cabo desde el Ayuntamiento en estos meses como "retomar las conferencias Los libros de Alberti, que se quedaron en suspenso con motivo de la pandemia, en septiembre" o la celebración de un programa "bastante potente" para los meses de noviembre y diciembre sobre María Teresa León. "Desde el Ayuntamiento de El Puerto entendemos que Alberti es una figura insigne que tenemos que apoyar y estamos dando todos los pasos para que la Fundación deje de existir pero se convierta en un centro municipal dependiente del Ayuntamiento donde podamos mostrar la obra de nuestro poeta insigne", decide.