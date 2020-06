La experiencia de un enfermero militar isleño en Afganistán en 'Nuestro ángeles desconocidos'

La enfermería militar, un colectivo desconocido "para la mayoría de los mortales", es el centro de la novela Nuestro ángeles desconocidos, que nos traslada hasta un hospital de campaña de la guerra de Afganistán para dar a conocer la labor de la sanidad militar española en misiones en el exterior.

El capitán Andrés Macías Maya, enfermero militar de San Fernando y destinado actualmente en el servicio de sanidad del Tercio de Armada de Infantería de Marina, tira de sus propias experiencias personales en su primera novela, con la que pretende que "que los que quieran se acerquen un poco a los que integramos este desconocido mundo de la sanidad militar, lleno de buenos samaritanos, y conozca en qué ambiente nos desenvolvemos y atendemos a nuestros pacientes, que son los que dan la vida por nuestro país, los que hacen posible que hoy puedas dormir tranquilo y mañana seguir haciendo tu vida normal", explica en el prólogo el autor.

De hecho, esa es su principal intención, que se conozca mejor a quienes integran ese mundo tan importante del que poco se ha escrito y menos desde dentro. "He recurrido en la mayoría de las ocasiones a mis experiencias personales, tanto en misiones en el extranjero como en suelo patrio, y en pocas a las ficticias, para dar a mi relato el punto de cocción que me apetecía; he querido escribir lo que siempre quise leer, y que nunca encontré, una historia de enfermeros y médicos españoles, —más de enfermeros que de médicos— en una guerra", añade el isleño, que hasta en tres ocasiones estuvo destinado en el país afgano, "un país donde la esperanza de vida en los varones apenas alcanza los cuarenta y seis años, y donde menos del 25% de la población sabe leer".

Nuestros ángeles desconocidos cuenta la historia de tres sanitarios en un hospital de sangre desplegado al oeste de Afganistán, "nuestro particular M.A.S.H. (siglas de Mobile Army Surgical, Hospital Quirúrgico Transportable). "Lo pusieron de moda los norteamericanos a través de la pequeña pantalla hace más de cuarenta años, pero los pioneros fueron, precisamente, sanitarios españoles en la guerra de Marruecos durante los años veinte del pasado siglo, con un hospital quirúrgico de montaña transportado a lomos de sesenta mulos", cuenta. "Son historias en torno a un hospital de campaña, pero actualizado en el siglo XXI, y digno exponente de la Marca España", agrega.

El autor escribe que aunque todos los personajes de esta obra tienen algo de sus reflexiones, "casi todos son ficticios, por lo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y sus avatares están basados en los hechos reales que viví de cerca, a veces exagerados por un andaluz". "Con su nombre verdadero vienen en cambio mencionados aquellos compañeros que ya no están entre nosotros: con ello he querido rendirles mi recuerdo y mi homenaje".

Andrés Macías Gaya (1970) es de San Fernando. Hijo, nieto y sobrino de médicos, a los veintidós años se diplomó en Enfermería por la Universidad de Cádiz y dos años más tarde opositó al Cuerpo Militar de Sanidad, obteniendo el empleo de Alférez Enfermero en 1995. De sus destinos en la Armada, ha tocado toda la gama de grises de su Flota, desde el negro de los submarinos donde empezó, pasando por el blanco de los hidrógrafos, hasta el gris naval del buque Castilla L-52. También estuvo destinado en el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 11 y en el Hospital de San Carlos. Actualmente es capitán y está destinado en el servicio de sanidad del Tercio de Armada de Infantería de Marina, en San Fernando.

La novela se puede adquirir en Amazon y en la papelería Lozano de San Fernando.