Los misterios de 'Los treinta apellidos' con Benjamín Prado e Iván Ferreiro

El peculiar detective Juan Urbano se enfrenta a una nueva investigación llena de riesgos y buenas dosis de acción en Los treinta apellidos, la última novela de Benjamín Prado que estará este viernes en Cádiz, en Las Libreras, para presentar su obra en muy buena compañía, la del músico Iván Ferreiro.

Centrada en la corrupción y la ambición de una saga familiar a ambos lados del Atlántico, Los treinta apellidos supone el regreso del singular personaje creado por Prado que ya ha sido protagonista de las novelas Mala gente que camina, Operación Gladio y Ajuste de cuentas.

En esta ocasión, Juan Urbano, profesor de literatura, escritor por encargo y detective ocasional, es contratado inesperadamente por un hombre perteneciente a una familia dedicada durante generaciones a los negocios -no siempre limpios ni confesables, y en cierta época no solo de bienes sino también de personas- para localizar a los descendientes de una hija secreta de su bisabuelo. En su investigación, Urbano debe sortear la resistencia de los otros miembros del clan, que no están dispuestos a compartir su imperio con una nueva heredera.

Éste es el comienzo de una oscura trama que se desplaza de España a Cuba y de ahí a África, y descubre al lector cómo se crearon algunas de las grandes fortunas en España, de dónde procede el dinero que las hizo tan poderosas y qué intentan esconder sus miembros para preservar sus intereses.

Benjamín Prado (Madrid, 1961) ha cultivado la poesía, el ensayo y la novela, terreno en el que debutó en 1995 con Raro y a la que seguirían Nunca le des la mano a un pistolero zurdo (1996), Dónde crees que vas y quién te crees que eres (1996), Alguien se acerca (Alfaguara, 1998), No sólo el fuego (Alfaguara, 1999) o La nieve está vacía (2000).

Mala gente que camina(Alfaguara, 2006), Operación Gladio (Alfaguara, 2011), Ajuste de cuentas (Alfaguara, 2013) y este los treinta Los treinta apellidos (Alfaguara, 2018) son las últimas novelas del escritor que también es autor de los libros de relatos Jamás saldré vivo de este mundo (Alfaguara, 2003) y Qué escondes en la mano (Alfaguara, 2013), los ensayos Siete maneras de decir manzana (2000) Los nombres de Antígona (Aguilar, 2001), A la sombra del ángel (Aguilar, 2002) y Romper una canción (Aguilar, 2010), entre otros géneros de su prolífica producción.